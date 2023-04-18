Лучшее, что можно сделать с орехом - отправить его в соус: рецепты, которые сделают ваш шашлык идеальным

Такие соусы добавят прикантности вашему шашлыку

Как только наступают первые теплые дни, первая мысль: не открыть ли шашлычный сезон? Идеальный шашлык — это правильное мясо, маринад и соус. Именно правильно приготовленный соус делает ароматное мясо еще более сочным, позволяет придать свинине, курятине или баранине особый привкус.

Всегда можно купить обычный майонез с томатной пастой или кетчупом. Но почему бы не удивить друзей и близких необычным вкусом соуса, приготовленного своими руками? С помощью Smach расскажем, как приготовить потрясающие дополнения к шашлыку из… орехов. Комплименты вам точно будут обеспечены.

Как приготовить соус к шашлыку

Соус с грецкими орехами

Ингредиенты:

100 г грецких орехов;

2 головки репчатого лука;

100 мл винного уксуса;

3 зубчика чеснока;

2-3 веточки мяты;

1 пучок кинзы;

250 мл кипяченой воды;

молотый красный перец;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Лук пропустить через мясорубку. Чеснок натереть на мелкой терке. Грецкие орехи почистить, перемолоть, добавить уксус. Смешать орехи, лук, чеснок. Добавить воду, затем тщательно перемешать. Приправить молотым красным перцем, солью и измельченной зеленью. Соус готов, наслаждайтесь.

Соус из хрена с грецкими орехами

Ингредиенты:

200 гр. тертого хрена;

250 — 300 мл сливок (жирностью 30%);

1 ч. л. сахарного песка;

2 ст. л. крошек белого хлеба;

200 гр. грецких орехов;

2 ст. л. рубленой зелени петрушки;

сок половины лимона.

Способ приготовления:

Грецкие орехи растереть в ступке или в блендере с хреном. Добавить хлебные крошки и петрушку. Перемешать. В массу медленно добавить сливки, тщательно при этом вымешивая соус. Приправить солью, перемешать. По капле добавить лимонный сок, непрерывно взбивая ручным венчиком. Добавить сахарный песок. При подаче украсить половинками грецких орехов, зернами граната или ягодами.

А вот для идеального шашлыка существуют даже специальные секреты приготовления. Если их соблюдать, вы точно выслушаете массу комплиментов в свою сторону.