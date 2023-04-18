Лучшее, что можно сделать с орехом - отправить его в соус: рецепты, которые сделают ваш шашлык идеальным
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Такие соусы добавят прикантности вашему шашлыку
Как только наступают первые теплые дни, первая мысль: не открыть ли шашлычный сезон? Идеальный шашлык — это правильное мясо, маринад и соус. Именно правильно приготовленный соус делает ароматное мясо еще более сочным, позволяет придать свинине, курятине или баранине особый привкус.
Всегда можно купить обычный майонез с томатной пастой или кетчупом. Но почему бы не удивить друзей и близких необычным вкусом соуса, приготовленного своими руками? С помощью Smach расскажем, как приготовить потрясающие дополнения к шашлыку из… орехов. Комплименты вам точно будут обеспечены.
Как приготовить соус к шашлыку
Соус с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 100 г грецких орехов;
- 2 головки репчатого лука;
- 100 мл винного уксуса;
- 3 зубчика чеснока;
- 2-3 веточки мяты;
- 1 пучок кинзы;
- 250 мл кипяченой воды;
- молотый красный перец;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук пропустить через мясорубку.
- Чеснок натереть на мелкой терке.
- Грецкие орехи почистить, перемолоть, добавить уксус.
- Смешать орехи, лук, чеснок. Добавить воду, затем тщательно перемешать.
- Приправить молотым красным перцем, солью и измельченной зеленью. Соус готов, наслаждайтесь.
Соус из хрена с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 200 гр. тертого хрена;
- 250 — 300 мл сливок (жирностью 30%);
- 1 ч. л. сахарного песка;
- 2 ст. л. крошек белого хлеба;
- 200 гр. грецких орехов;
- 2 ст. л. рубленой зелени петрушки;
- сок половины лимона.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи растереть в ступке или в блендере с хреном.
- Добавить хлебные крошки и петрушку. Перемешать.
- В массу медленно добавить сливки, тщательно при этом вымешивая соус. Приправить солью, перемешать.
- По капле добавить лимонный сок, непрерывно взбивая ручным венчиком. Добавить сахарный песок.
- При подаче украсить половинками грецких орехов, зернами граната или ягодами.
А вот для идеального шашлыка существуют даже специальные секреты приготовления. Если их соблюдать, вы точно выслушаете массу комплиментов в свою сторону.