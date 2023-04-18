Укр

Замените картофель на овощ и получите полезные чипсы: рецепт потрясающих снеков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Морковные чипсы точно полюбят ваши дети Новость обновлена 18 апреля 2023, 16:29
Морковные чипсы точно полюбят ваши дети. Фото shuba.life

Дети никогда больше не прикоснутся к магазинным чипсам

Объяснять, что магазинные чипсы крайне вредны, будет лишним. Поэтому мы сегодня решили приготовить полезную и вкусную альтернативу — хрустящие чипсы из моркови. Это достойная и полезная альтернатива покупным картофельным изделиям из супермаркета.

Такие снеки по рецепту Shuba — это вкусный способ избавиться от старой моркови и приготовить полезные снеки для детей. Сделать чипсы дома легко и просто, они всегда получаются безупречными. Подаются снеки с нежным соусом на основе греческого йогурта и специй.

Как приготовить морковные чипсы

Ингредиенты на 4 порции

Для чипсов:

  • морковь — 3 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • пармезан тертый — 50 г;
  • оливковое масло — 3 ст. л.

Для соуса:

  • греческий йогурт — 200 г;
  • лимон, сок — 20 мл;
  • орегано сушеное — 1 ч. л.;
  • соль — 3 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крупную морковь почистить, тонко нарезать. Переложить в миску.
  2. Добавить тертый пармезан, соль, крахмал, паприку. Влить масло и хорошо перемешать.
  3. Выложить морковь на застеленный противень и запекать 30 минут при 180 градусах.
  4. Для соуса смешать греческий соус, сок лимона, орегано, соль, оливковое масло и чеснок. Морковные чипсы готовы, приятного аппетита.

Весьма необычными получаются также сырные чипсы. Попробовав раз, вы уже не вернетесь к магазинным снекам.

Теги:
#Рецепт #Чипсы #Морковь #Готовим дома