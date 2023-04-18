Замените картофель на овощ и получите полезные чипсы: рецепт потрясающих снеков
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Дети никогда больше не прикоснутся к магазинным чипсам
Объяснять, что магазинные чипсы крайне вредны, будет лишним. Поэтому мы сегодня решили приготовить полезную и вкусную альтернативу — хрустящие чипсы из моркови. Это достойная и полезная альтернатива покупным картофельным изделиям из супермаркета.
Такие снеки по рецепту Shuba — это вкусный способ избавиться от старой моркови и приготовить полезные снеки для детей. Сделать чипсы дома легко и просто, они всегда получаются безупречными. Подаются снеки с нежным соусом на основе греческого йогурта и специй.
Как приготовить морковные чипсы
Ингредиенты на 4 порции
Для чипсов:
- морковь — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- пармезан тертый — 50 г;
- оливковое масло — 3 ст. л.
Для соуса:
- греческий йогурт — 200 г;
- лимон, сок — 20 мл;
- орегано сушеное — 1 ч. л.;
- соль — 3 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Крупную морковь почистить, тонко нарезать. Переложить в миску.
- Добавить тертый пармезан, соль, крахмал, паприку. Влить масло и хорошо перемешать.
- Выложить морковь на застеленный противень и запекать 30 минут при 180 градусах.
- Для соуса смешать греческий соус, сок лимона, орегано, соль, оливковое масло и чеснок. Морковные чипсы готовы, приятного аппетита.
Весьма необычными получаются также сырные чипсы. Попробовав раз, вы уже не вернетесь к магазинным снекам.