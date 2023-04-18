Замените картофель на овощ и получите полезные чипсы: рецепт потрясающих снеков

Дети никогда больше не прикоснутся к магазинным чипсам

Объяснять, что магазинные чипсы крайне вредны, будет лишним. Поэтому мы сегодня решили приготовить полезную и вкусную альтернативу — хрустящие чипсы из моркови. Это достойная и полезная альтернатива покупным картофельным изделиям из супермаркета.

Такие снеки по рецепту Shuba — это вкусный способ избавиться от старой моркови и приготовить полезные снеки для детей. Сделать чипсы дома легко и просто, они всегда получаются безупречными. Подаются снеки с нежным соусом на основе греческого йогурта и специй.

Как приготовить морковные чипсы

Ингредиенты на 4 порции

Для чипсов:

морковь — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

пармезан тертый — 50 г;

оливковое масло — 3 ст. л.

Для соуса:

греческий йогурт — 200 г;

лимон, сок — 20 мл;

орегано сушеное — 1 ч. л.;

соль — 3 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

Крупную морковь почистить, тонко нарезать. Переложить в миску. Добавить тертый пармезан, соль, крахмал, паприку. Влить масло и хорошо перемешать. Выложить морковь на застеленный противень и запекать 30 минут при 180 градусах. Для соуса смешать греческий соус, сок лимона, орегано, соль, оливковое масло и чеснок. Морковные чипсы готовы, приятного аппетита.

Весьма необычными получаются также сырные чипсы. Попробовав раз, вы уже не вернетесь к магазинным снекам.