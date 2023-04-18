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Гости сметут со стола: рецепт копеечных тарталеток с ветчиной

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая закуска готовится всего пять минут
Такая закуска готовится всего пять минут. Фото gotovimsmachno.com

Отличная холодная закуска, имеющая нарядный вид

Если даже необычные салаты, такие как нежная закуска с рыбкой, вам надоели, обратите внимание на готовые тарталетки из песочного теста. Они очень удобны, ведь начинить их можно буквально чем угодно. Попробуйте закуску с ветчиной, которая выглядит очень аппетитно и празднично.

Современные закуски на праздничный стол с ветчиной, морковью и сыром подойдут как для классического застолья, так и для шведского стола. Рецептом поделились на портале bit.ua.

Ингредиенты:

  • готовые тарталетки из песочного теста
  • 3 столовые ложки майонеза
  • 100 г твердого сыра
  • 1 морковь
  • 150 г ветчины

Способ приготовления:

  1. Морковь и сыр натираем на мелкой терке. Нарезаем ветчину небольшими брусочками.
  2. Соединяем все ингредиенты и выкладываем их в тарталетки. По желанию можно добавить зелень внутрь или украсить тарелку сверху.

Если вы готовите закуски заранее, приготовьте смесь, но не выкладывайте в тарталетки – сделайте это перед подачей. Дело в том, что в холодильнике тесто корзинок размокнет и не будет столь аппетитным при подаче. А из горячих закусок рекомендуем аппетитные рулетики из бекона с куриной печенью внутри.

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