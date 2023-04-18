Гости сметут со стола: рецепт копеечных тарталеток с ветчиной

Отличная холодная закуска, имеющая нарядный вид

Если даже необычные салаты, такие как нежная закуска с рыбкой, вам надоели, обратите внимание на готовые тарталетки из песочного теста. Они очень удобны, ведь начинить их можно буквально чем угодно. Попробуйте закуску с ветчиной, которая выглядит очень аппетитно и празднично.

Современные закуски на праздничный стол с ветчиной, морковью и сыром подойдут как для классического застолья, так и для шведского стола. Рецептом поделились на портале bit.ua.

Ингредиенты:

готовые тарталетки из песочного теста

3 столовые ложки майонеза

100 г твердого сыра

1 морковь

150 г ветчины

Способ приготовления:

Морковь и сыр натираем на мелкой терке. Нарезаем ветчину небольшими брусочками. Соединяем все ингредиенты и выкладываем их в тарталетки. По желанию можно добавить зелень внутрь или украсить тарелку сверху.

Если вы готовите закуски заранее, приготовьте смесь, но не выкладывайте в тарталетки – сделайте это перед подачей. Дело в том, что в холодильнике тесто корзинок размокнет и не будет столь аппетитным при подаче. А из горячих закусок рекомендуем аппетитные рулетики из бекона с куриной печенью внутри.