Куча вареных яиц из Пасхи? Приготовьте вкусный салат

Если тоже не знаете, куда их девать, этот рецепт – для вас

Празднование Пасхи часто перерастает в полностью набитый едой холодильник. Среди других блюд особое место занимают сваренные и окрашенные к празднику яйца. Срок их хранения отнюдь не резиновый.

Расскажем, как быстро и вкусно их "переродить". Лучшее решение – салат. Pixelinform предлагает рецепт салата, который можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты:

оливковое масло;

красный винный уксус;

1 ст. л. горчицы (дижонской);

листья салата;

4 яйца;

340 граммов куриной грудки (вареной);

специи по вкусу;

1 авокадо;

130 гр твердого творога;

140 гр помидоров черри;

зеленый лук.

Способ приготовления:

Сначала нужно подготовить заправку. Для этого в отдельной мисочке смешиваем оливковое масло с винным уксусом. Затем добавляем горчицу и специи по вкусу. Листья салата выкладываем на большое блюдо. Сверху выкладываем нарезанные кубиками отварное филе и сыр. Чистим вареные яйца, режем кубиками и выкладываем сверху. Следующим слоем идет нарезанный соломкой авокадо и черри, нарезанные четвертинками. Поливаем все готовой заправкой, шинкуем зеленый лук и посыпаем все сверху.

Салат готов, но рекомендуем дать ему настояться в холодильнике перед подачей. Также обратите внимание на вкусный салат "Ночь" – там вареные яйца тоже есть в составе.