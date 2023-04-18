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Куча вареных яиц из Пасхи? Приготовьте вкусный салат

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Рассказываем, как вкусно избавиться от вареных яиц
Рассказываем, как вкусно избавиться от вареных яиц. Фото Megamarket

Если тоже не знаете, куда их девать, этот рецепт – для вас

Празднование Пасхи часто перерастает в полностью набитый едой холодильник. Среди других блюд особое место занимают сваренные и окрашенные к празднику яйца. Срок их хранения отнюдь не резиновый.

Расскажем, как быстро и вкусно их "переродить". Лучшее решение – салат. Pixelinform предлагает рецепт салата, который можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты:

  • оливковое масло;
  • красный винный уксус;
  • 1 ст. л. горчицы (дижонской);
  • листья салата;
  • 4 яйца;
  • 340 граммов куриной грудки (вареной);
  • специи по вкусу;
  • 1 авокадо;
  • 130 гр твердого творога;
  • 140 гр помидоров черри;
  • зеленый лук.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно подготовить заправку. Для этого в отдельной мисочке смешиваем оливковое масло с винным уксусом. Затем добавляем горчицу и специи по вкусу.
  2. Листья салата выкладываем на большое блюдо. Сверху выкладываем нарезанные кубиками отварное филе и сыр.
  3. Чистим вареные яйца, режем кубиками и выкладываем сверху. Следующим слоем идет нарезанный соломкой авокадо и черри, нарезанные четвертинками.
  4. Поливаем все готовой заправкой, шинкуем зеленый лук и посыпаем все сверху.

Салат готов, но рекомендуем дать ему настояться в холодильнике перед подачей. Также обратите внимание на вкусный салат "Ночь" – там вареные яйца тоже есть в составе.

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#Рецепт #Салат