Куча вареных яиц из Пасхи? Приготовьте вкусный салат
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Если тоже не знаете, куда их девать, этот рецепт – для вас
Празднование Пасхи часто перерастает в полностью набитый едой холодильник. Среди других блюд особое место занимают сваренные и окрашенные к празднику яйца. Срок их хранения отнюдь не резиновый.
Расскажем, как быстро и вкусно их "переродить". Лучшее решение – салат. Pixelinform предлагает рецепт салата, который можно готовить хоть каждый день.
Ингредиенты:
- оливковое масло;
- красный винный уксус;
- 1 ст. л. горчицы (дижонской);
- листья салата;
- 4 яйца;
- 340 граммов куриной грудки (вареной);
- специи по вкусу;
- 1 авокадо;
- 130 гр твердого творога;
- 140 гр помидоров черри;
- зеленый лук.
Способ приготовления:
- Сначала нужно подготовить заправку. Для этого в отдельной мисочке смешиваем оливковое масло с винным уксусом. Затем добавляем горчицу и специи по вкусу.
- Листья салата выкладываем на большое блюдо. Сверху выкладываем нарезанные кубиками отварное филе и сыр.
- Чистим вареные яйца, режем кубиками и выкладываем сверху. Следующим слоем идет нарезанный соломкой авокадо и черри, нарезанные четвертинками.
- Поливаем все готовой заправкой, шинкуем зеленый лук и посыпаем все сверху.
Салат готов, но рекомендуем дать ему настояться в холодильнике перед подачей. Также обратите внимание на вкусный салат "Ночь" – там вареные яйца тоже есть в составе.