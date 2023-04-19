Завтрак со вкусом детства: рецепт пышных оладий, как у бабушки

Оладьи — идеальное блюдо на завтрак

Оладьи – удивительное блюдо, которое раньше считали особенным. Пышные, вкусные, они у каждого ассоциируются с завтраком от бабушки. Именно в те времена блюдо получило максимальную популярность.

Готовятся оладьи по рецепту ProstoWay достаточно быстро. Они получатся легкими как пух. Приготовив их однажды, вы поймете, что это идеальный вариант сладкого завтрака.

Как приготовить оладьи по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

кефир – 250 мл.;

мука – 230 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 1 ст.л с горкой;

соль – 1/4 ч.л.;

сода – 1/2 ч.л;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Продукты должны настояться и быть комнатной температурой, чтобы легко сочетались.

В емкости смешивается яйцо с солью и сахаром. Взбивать все нужно венчиком.

В смесь необходимо добавить подогретый кефир.

Следующим этапом добавляется просеянная мука. Смесь следует перемешать и дать настояться около 5 минут. Важно – перед началом жарки тесто не стоит перемешивать.

Разогреть сковороду и столовой ложкой выложить оладьи. Жарить нужно с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавать их можно со сметаной, джемом или собственноручно приготовленной сгущенкой. Такое блюдо точно придется по вкусу вашей семье.