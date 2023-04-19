Только минералка и пакет: как приготовить шашлык без маринада за 15 минут

И никакой возни на кухне!

Ничто не звучит так по-летнему, как приготовленные на открытом огне гриля сочные мясные блюда "с дымком" и хрустящей аппетитной корочкой. Незабываемый аромат свежих ингредиентов, потрескивающих на раскаленной решетке, пробуждает аппетит и способствует кулинарным экспериментам. Остается только бесконечно экспериментировать с маринадом, гарнирами и соусами, каждый раз придумывая совершенно новые сочетания.

Важную роль играет маринад. Если мясо не будет в маринаде, то шашлык может получиться жестким и сухим. Обычно мясные кусочки отправляют на несколько часов в кефир, уксус, майонез или гранатовый сок. Но если схитрить, то мясо на шашлык можно замариновать через четверть часа. Как это сделать, расскажем вместе с Рixelinform.

Как приготовить шашлык без маринада.

Для этого нам нужно кусочки мяса отправить в пакет и залить минеральной водой. Мешочек нужно сразу же закрыть, чтобы пузырьки газа долго оставались в жидкости. Пакетик можно легко завязать или использовать упаковку, на которой есть застежка.

Далее мешочек со всем содержимым нужно тщательно помять руками. Совершать процедуру нужно непрерывно. Процесс непрост. Однако уже через 15 минут мясо будет подготовлено к мангалу.

Для правильного шашлыка не менее важна процедура разморозки мяса. Такой шашлык порадует ваши вкусовые рецепторы