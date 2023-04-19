Укр

Два ингредиента превратят "Мимозу" в королевский салат: новый рецепт любимого блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат "Мимоза" - отличное решение для праздничного стола
Салат "Мимоза" - отличное решение для праздничного стола. Фото 1000.menu

С таким рецептом комплименты обеспечены!

Салат "Мимоза" считается одним из самых популярных в праздничном меню украинцев. Его можно готовить с любой консервой, а то и вовсе без нее.

Однако вкус салата можно улучшить, если добавить в него яблоко и лимон. "Главред" утверждает, что такая "Мимоза" будет превосходным блюдом для вашего праздничного стола.

Как приготовить салат "Мимоза"

Ингредиенты:

  • Горбуша или лосось филе — 350 гр;
  • яйца — 4 шт.;
  • картошка — 3 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • зеленое яблоко — 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • легкий майонез.;
  • соль, укроп, зеленый лук.

Способ приготовления:

  1. Морковку и картошку помыть, отварить до готовности и остудить.
  2. Яйца также помыть, почистить и отделить желтки от белка.
  3. Желтки покрошить отдельно, белки измельчить на самой мелкой терке.
  4. Яблоко почистить и натереть на терке.
  5. Филе лосося порезать мелкими кусочками и немного сбрызнуть соком лимона.
  6. Зелень помыть и порезать.
  7. Салат мимоза собираем слоями: половина картошки, рыба, зелень, морковка, картошка, яблоко, морковка, белок, рыба, желток. Все слоя слегка промазываем майонезом.
  8. Украсить "Мимозу" желтком и отправить в холодильник на 2 часа.
Теги:
#Рецепт #Салат #Мимоза #Готовим дома #Салат Мимоза