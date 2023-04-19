Два ингредиента превратят "Мимозу" в королевский салат: новый рецепт любимого блюда
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С таким рецептом комплименты обеспечены!
Салат "Мимоза" считается одним из самых популярных в праздничном меню украинцев. Его можно готовить с любой консервой, а то и вовсе без нее.
Однако вкус салата можно улучшить, если добавить в него яблоко и лимон. "Главред" утверждает, что такая "Мимоза" будет превосходным блюдом для вашего праздничного стола.
Как приготовить салат "Мимоза"
Ингредиенты:
- Горбуша или лосось филе — 350 гр;
- яйца — 4 шт.;
- картошка — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- зеленое яблоко — 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- легкий майонез.;
- соль, укроп, зеленый лук.
Способ приготовления:
- Морковку и картошку помыть, отварить до готовности и остудить.
- Яйца также помыть, почистить и отделить желтки от белка.
- Желтки покрошить отдельно, белки измельчить на самой мелкой терке.
- Яблоко почистить и натереть на терке.
- Филе лосося порезать мелкими кусочками и немного сбрызнуть соком лимона.
- Зелень помыть и порезать.
- Салат мимоза собираем слоями: половина картошки, рыба, зелень, морковка, картошка, яблоко, морковка, белок, рыба, желток. Все слоя слегка промазываем майонезом.
- Украсить "Мимозу" желтком и отправить в холодильник на 2 часа.