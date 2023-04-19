Два ингредиента превратят "Мимозу" в королевский салат: новый рецепт любимого блюда

С таким рецептом комплименты обеспечены!

Салат "Мимоза" считается одним из самых популярных в праздничном меню украинцев. Его можно готовить с любой консервой, а то и вовсе без нее.

Однако вкус салата можно улучшить, если добавить в него яблоко и лимон. "Главред" утверждает, что такая "Мимоза" будет превосходным блюдом для вашего праздничного стола.

Как приготовить салат "Мимоза"

Ингредиенты:

Горбуша или лосось филе — 350 гр;

яйца — 4 шт.;

картошка — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

зеленое яблоко — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

легкий майонез.;

соль, укроп, зеленый лук.

Способ приготовления: