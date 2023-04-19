Блюдо, которое можно даже на ночь: рецепт бюджетного витаминного салата

Такое блюдо — великолепное решение на обед или ужин

В весеннее время организму требуется гораздо больше витаминов после холодной зимы с ее ветром, снегом и отсутствием достаточного количества солнечного света. С этим могут справиться витаминные салаты.

Сегодня мы приготовим именно такое блюдо по рецепту "Мета". Салат с пекинской капустой и куриной грудкой – просто витаминная бомба на тарелке. Вкусный и бюджетный, он отличный вариант как на каждый день, так и к праздничному столу. Подавать такое блюдо можно на обед и даже ужин, поскольку салат получается низкокалорийным и легким.

Как приготовить салат с куриной грудкой и пекинской капустой

Ингредиенты:

капуста пекинская — 300 г;

куриная грудка — 250 г;

яйцо — 3 шт.;

огурец – 2 шт.;

сметана — 3 ст.л;

лук зеленый, перец, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите куриную грудку с небольшим количеством соли, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте. Яйца сварите, очистите и нашинкуйте в форме кубиков. Соломкой нашинкуйте капусту, огурцы нарежьте кубиками или колечками. По желанию можете добавить измельченный зеленый лук. Выложите все составляющие в глубокую салатницу, приправьте смесью перцев и посолите по вкусу. Перед подачей заправляйте каждую порцию сметаной и перемешивайте до однородности.

Салат можно заправить также собственноручно приготовленным сырным соусом. С ним ваше блюдо станет еще вкуснее.