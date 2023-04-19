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Блюдо, которое можно даже на ночь: рецепт бюджетного витаминного салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Салат с пекинской капустой пополнит нехватку витаминов в организме
Салат с пекинской капустой пополнит нехватку витаминов в организме. Фото Meta.ua

Такое блюдо — великолепное решение на обед или ужин

В весеннее время организму требуется гораздо больше витаминов после холодной зимы с ее ветром, снегом и отсутствием достаточного количества солнечного света. С этим могут справиться витаминные салаты.

Сегодня мы приготовим именно такое блюдо по рецепту "Мета". Салат с пекинской капустой и куриной грудкой – просто витаминная бомба на тарелке. Вкусный и бюджетный, он отличный вариант как на каждый день, так и к праздничному столу. Подавать такое блюдо можно на обед и даже ужин, поскольку салат получается низкокалорийным и легким.

Как приготовить салат с куриной грудкой и пекинской капустой

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 300 г;
  • куриная грудка — 250 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • огурец – 2 шт.;
  • сметана — 3 ст.л;
  • лук зеленый, перец, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите куриную грудку с небольшим количеством соли, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте.
  2. Яйца сварите, очистите и нашинкуйте в форме кубиков.
  3. Соломкой нашинкуйте капусту, огурцы нарежьте кубиками или колечками. По желанию можете добавить измельченный зеленый лук.
  4. Выложите все составляющие в глубокую салатницу, приправьте смесью перцев и посолите по вкусу.
  5. Перед подачей заправляйте каждую порцию сметаной и перемешивайте до однородности.

Салат можно заправить также собственноручно приготовленным сырным соусом. С ним ваше блюдо станет еще вкуснее.

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