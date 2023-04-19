Блюдо, которое можно даже на ночь: рецепт бюджетного витаминного салата
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Такое блюдо — великолепное решение на обед или ужин
В весеннее время организму требуется гораздо больше витаминов после холодной зимы с ее ветром, снегом и отсутствием достаточного количества солнечного света. С этим могут справиться витаминные салаты.
Сегодня мы приготовим именно такое блюдо по рецепту "Мета". Салат с пекинской капустой и куриной грудкой – просто витаминная бомба на тарелке. Вкусный и бюджетный, он отличный вариант как на каждый день, так и к праздничному столу. Подавать такое блюдо можно на обед и даже ужин, поскольку салат получается низкокалорийным и легким.
Как приготовить салат с куриной грудкой и пекинской капустой
Ингредиенты:
- капуста пекинская — 300 г;
- куриная грудка — 250 г;
- яйцо — 3 шт.;
- огурец – 2 шт.;
- сметана — 3 ст.л;
- лук зеленый, перец, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите куриную грудку с небольшим количеством соли, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте.
- Яйца сварите, очистите и нашинкуйте в форме кубиков.
- Соломкой нашинкуйте капусту, огурцы нарежьте кубиками или колечками. По желанию можете добавить измельченный зеленый лук.
- Выложите все составляющие в глубокую салатницу, приправьте смесью перцев и посолите по вкусу.
- Перед подачей заправляйте каждую порцию сметаной и перемешивайте до однородности.
Салат можно заправить также собственноручно приготовленным сырным соусом. С ним ваше блюдо станет еще вкуснее.