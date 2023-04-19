Закуска, которой всегда будет мало: рецепт крабовых палочек в кляре с сыром

Пару минут на кухне — и блюдо готово

Крабовые палочки – это не вкусный морепродукт, которым любят полакомиться дети и взрослые, а популярный компонент многих блюд. Из них можно приготовить не только великолепные салаты, но и пикантные закуски.

Сегодня предлагаем кулинарный эксперимент – жареные крабовые палочки в кляре с творогом. Такая закуска очень подходит к пиву, но подойдет и для дружеских посиделок в тесном кругу, и для праздничного стола. Вместе с Gurman расскажем, как приготовить это оригинальное блюдо.

Как приготовить крабовые палочки в кляре с сыром

Ингредиенты:

300 г охлажденных крабовых палочек;

50 г творога;

30 г легкого майонеза;

15 г укропа;

соль;

1 яйцо;

100 г муки;

100 мл молока;

2 г соды;

5 мл лимонного сока;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Яйцо необходимо взбить с молоком комнатной температуры, солью и содой. Частями засыпая муку, необходимо перемешать массу до однородного состояния. Кляр должен получиться достаточно густым. Сыр натереть и смешать с измельченной зеленью, заправить майонезом. Каждую крабовую палочку необходимо аккуратно развернуть, сбрызнуть соком лимона и начинить сырной массой. Палочки свернуть в первоначальное состояние и разрезать на 2 части поперек. Каждую часть опустить в кляр, затем обжарить в масле до румяной корочки. Готовые изделия положить на бумажное полотенце для удаления излишков жира.

Такие палочки будут смаковать со сливочным соусом. Блюдо точно станет любимым в вашем доме.