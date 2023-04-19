Закуска, которой всегда будет мало: рецепт крабовых палочек в кляре с сыром
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Пару минут на кухне — и блюдо готово
Крабовые палочки – это не вкусный морепродукт, которым любят полакомиться дети и взрослые, а популярный компонент многих блюд. Из них можно приготовить не только великолепные салаты, но и пикантные закуски.
Сегодня предлагаем кулинарный эксперимент – жареные крабовые палочки в кляре с творогом. Такая закуска очень подходит к пиву, но подойдет и для дружеских посиделок в тесном кругу, и для праздничного стола. Вместе с Gurman расскажем, как приготовить это оригинальное блюдо.
Как приготовить крабовые палочки в кляре с сыром
Ингредиенты:
- 300 г охлажденных крабовых палочек;
- 50 г творога;
- 30 г легкого майонеза;
- 15 г укропа;
- соль;
- 1 яйцо;
- 100 г муки;
- 100 мл молока;
- 2 г соды;
- 5 мл лимонного сока;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Яйцо необходимо взбить с молоком комнатной температуры, солью и содой. Частями засыпая муку, необходимо перемешать массу до однородного состояния. Кляр должен получиться достаточно густым.
- Сыр натереть и смешать с измельченной зеленью, заправить майонезом.
- Каждую крабовую палочку необходимо аккуратно развернуть, сбрызнуть соком лимона и начинить сырной массой.
- Палочки свернуть в первоначальное состояние и разрезать на 2 части поперек.
- Каждую часть опустить в кляр, затем обжарить в масле до румяной корочки.
- Готовые изделия положить на бумажное полотенце для удаления излишков жира.
Такие палочки будут смаковать со сливочным соусом. Блюдо точно станет любимым в вашем доме.