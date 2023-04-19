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Закуска, которой всегда будет мало: рецепт крабовых палочек в кляре с сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусные и простые крабовые палочки в кляре точно вам понравятся
Вкусные и простые крабовые палочки в кляре точно вам понравятся. Фото http://gurman.co.ua

Пару минут на кухне — и блюдо готово

Крабовые палочки – это не вкусный морепродукт, которым любят полакомиться дети и взрослые, а популярный компонент многих блюд. Из них можно приготовить не только великолепные салаты, но и пикантные закуски.

Сегодня предлагаем кулинарный эксперимент – жареные крабовые палочки в кляре с творогом. Такая закуска очень подходит к пиву, но подойдет и для дружеских посиделок в тесном кругу, и для праздничного стола. Вместе с Gurman расскажем, как приготовить это оригинальное блюдо.

Как приготовить крабовые палочки в кляре с сыром

Ингредиенты:

  • 300 г охлажденных крабовых палочек;
  • 50 г творога;
  • 30 г легкого майонеза;
  • 15 г укропа;
  • соль;
  • 1 яйцо;
  • 100 г муки;
  • 100 мл молока;
  • 2 г соды;
  • 5 мл лимонного сока;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. Яйцо необходимо взбить с молоком комнатной температуры, солью и содой. Частями засыпая муку, необходимо перемешать массу до однородного состояния. Кляр должен получиться достаточно густым.
  2. Сыр натереть и смешать с измельченной зеленью, заправить майонезом.
  3. Каждую крабовую палочку необходимо аккуратно развернуть, сбрызнуть соком лимона и начинить сырной массой.
  4. Палочки свернуть в первоначальное состояние и разрезать на 2 части поперек.
  5. Каждую часть опустить в кляр, затем обжарить в масле до румяной корочки.
  6. Готовые изделия положить на бумажное полотенце для удаления излишков жира.

Такие палочки будут смаковать со сливочным соусом. Блюдо точно станет любимым в вашем доме.

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