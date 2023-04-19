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Съедят за минуту: вкуснейшая копеечная намазка на бутерброды (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Ваши домашние точно оценят интересные бутерброды
Ваши домашние точно оценят интересные бутерброды. Фото food.obozrevatel.com

Намазка по этому рецепту готовится из дешевых продуктов, а получается очень вкусной

Предлагаем приготовить вкусную намазку на бутерброды из простых продуктов. А еще туда входят вареные яйца, так что этот рецепт, как и интересный салат "Ночь", поможет вкусно избавиться от пасхальных яиц.

Намазка быстро готовится и еще быстрее съедается. Рецептом поделились на ютуб-канале "Невероятно просто и вкусно".

Ингредиенты:

  • Свекла вареная – 1 шт.
  • Яйца вареные – 3 шт.
  • Плавленый сырок – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Предварительно отварную свеклу чистим. Так же поступаем и с яйцами.
  2. Все продукты нарезаем на удобные кусочки. Перебиваем их в блендере – и вкусная паста для бутербродов готова.

Чтобы было еще вкуснее, вкушайте ее не просто с хлебом, а подготовьте вкусные хрустящие греночки. Для этого обжарьте их з двух сторон на раскаленной сковороде. Цель — поджаристая, румяная и хрустящая корочка. Можно приготовить гренки с чесноком – тогда этот ингредиент можно исключить из основного рецепта намазки, ведь чеснок уже будет на хлебе.

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#Рецепт #Свекла #намазка