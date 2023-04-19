Съедят за минуту: вкуснейшая копеечная намазка на бутерброды (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Намазка по этому рецепту готовится из дешевых продуктов, а получается очень вкусной
Предлагаем приготовить вкусную намазку на бутерброды из простых продуктов. А еще туда входят вареные яйца, так что этот рецепт, как и интересный салат "Ночь", поможет вкусно избавиться от пасхальных яиц.
Намазка быстро готовится и еще быстрее съедается. Рецептом поделились на ютуб-канале "Невероятно просто и вкусно".
Ингредиенты:
- Свекла вареная – 1 шт.
- Яйца вареные – 3 шт.
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соль – по вкусу
- Смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно отварную свеклу чистим. Так же поступаем и с яйцами.
- Все продукты нарезаем на удобные кусочки. Перебиваем их в блендере – и вкусная паста для бутербродов готова.
Чтобы было еще вкуснее, вкушайте ее не просто с хлебом, а подготовьте вкусные хрустящие греночки. Для этого обжарьте их з двух сторон на раскаленной сковороде. Цель — поджаристая, румяная и хрустящая корочка. Можно приготовить гренки с чесноком – тогда этот ингредиент можно исключить из основного рецепта намазки, ведь чеснок уже будет на хлебе.