Такого вы не ели даже в ресторане: рецепт необычного салата с макаронами

Невероятно сытное и оригинальное блюдо

Итальянская кухня славится своими макаронами и самыми разнообразными блюдами, которые можно из них приготовить. Например, из макарон, сыра, колбасы, кукурузы и помидор выходит салат. Звучит необычно, но итальянцы даже это блюдо могут приготовить даже салат с макаронами!

Такой салат по рецепту Onyshkevychi получается невероятно сытным и вкусным. Его можно приготовить на обед или ужин, взять с собой на работу или пикник.

Как приготовить салат с макаронами.

Ингредиенты:

макароны – 350 г;

твердый сыр – 150 г;

колбаса – 150 г;

кукуруза – 250 г;

помидор – 1 шт.;

горчица – 1 ст. л.;

томатный соус – 1 ст. л.;

подсолнечное масло – 25 мл;

соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварите макароны твердых сортов. Нарежьте ветчину или колбасу большими кубиками. Такими же кубиками нарежьте сыр и помидор. Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте в блюдо любимые специи. Для заправки смешайте подсолнечное масло, томатный соус и горчицу, заправьте им салат. Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.

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