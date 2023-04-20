Такого вы не ели даже в ресторане: рецепт необычного салата с макаронами
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Невероятно сытное и оригинальное блюдо
Итальянская кухня славится своими макаронами и самыми разнообразными блюдами, которые можно из них приготовить. Например, из макарон, сыра, колбасы, кукурузы и помидор выходит салат. Звучит необычно, но итальянцы даже это блюдо могут приготовить даже салат с макаронами!
Такой салат по рецепту Onyshkevychi получается невероятно сытным и вкусным. Его можно приготовить на обед или ужин, взять с собой на работу или пикник.
Как приготовить салат с макаронами.
Ингредиенты:
- макароны – 350 г;
- твердый сыр – 150 г;
- колбаса – 150 г;
- кукуруза – 250 г;
- помидор – 1 шт.;
- горчица – 1 ст. л.;
- томатный соус – 1 ст. л.;
- подсолнечное масло – 25 мл;
- соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварите макароны твердых сортов.
- Нарежьте ветчину или колбасу большими кубиками.
- Такими же кубиками нарежьте сыр и помидор. Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу.
- Посолите, поперчите по вкусу, добавьте в блюдо любимые специи.
- Для заправки смешайте подсолнечное масло, томатный соус и горчицу, заправьте им салат.
- Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.
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