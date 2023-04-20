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Такого вы не ели даже в ресторане: рецепт необычного салата с макаронами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой салат с пастой покорит ваше сердце
Такой салат с пастой покорит ваше сердце. Фото 1000.menu

Невероятно сытное и оригинальное блюдо

Итальянская кухня славится своими макаронами и самыми разнообразными блюдами, которые можно из них приготовить. Например, из макарон, сыра, колбасы, кукурузы и помидор выходит салат. Звучит необычно, но итальянцы даже это блюдо могут приготовить даже салат с макаронами!

Такой салат по рецепту Onyshkevychi получается невероятно сытным и вкусным. Его можно приготовить на обед или ужин, взять с собой на работу или пикник.

Как приготовить салат с макаронами.

Ингредиенты:

  • макароны – 350 г;
  • твердый сыр – 150 г;
  • колбаса – 150 г;
  • кукуруза – 250 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • горчица – 1 ст. л.;
  • томатный соус – 1 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 25 мл;
  • соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварите макароны твердых сортов.
  2. Нарежьте ветчину или колбасу большими кубиками.
  3. Такими же кубиками нарежьте сыр и помидор. Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу.
  4. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте в блюдо любимые специи.
  5. Для заправки смешайте подсолнечное масло, томатный соус и горчицу, заправьте им салат.
  6. Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.

Ранее "Телеграф" писал, зачем хозяйки замачивают макароны перед варкой. С помощью небольших хитростей вы сделаете жизнь проще.

Теги:
#Рецепт #Салат #Макароны #Готовим дома