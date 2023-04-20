Если гости на пороге: рецепт закуски с грибами на скорую руку
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Закуска точно станет любимой
Закуска – блюдо, которое подается на стол перед основным приемом пищи. Их рецептов множество – от самых простых до изысканных кушаний.
Очаровательные мясные рулетики в виде "пенечков" по рецепту Smak очень вкусные благодаря своей невероятной грибной начинке. Такая закуска будет отличным дополнением к основному блюду.
Как приготовить грибную закуску "Пенечки"
Ингредиенты:
- свинина — 250 г;
- грибы шампиньоны — 50 г;
- яйцо — 3 шт.;
- лук репчатый — 0,5 шт.;
- мука пшеничная — 30 г;
- панировочные сухари — 40 г;
- масло растительное — для фритюра;
- зелень — пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления омлета взбейте яйца вилкой в неглубокой миске.
- Шампиньоны очистите и мелко нарежьте, лук нашинкуйте.
- Обжарьте лук и грибы в разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
- Мелко порубите зелень и добавьте в омлет. Туда же отправьте муку и обжаренные грибы с луком, посолите, размешайте.
- Поджарьте омлет на сковороде с двух сторон.
- Хорошо отбейте мясо, посолите и поперчите.
- Готовый омлет нарежьте размером с биточки.
- Сверху на мясо выложите кусочек омлета и сверните в рулет. Закрепите при помощи зубочисток.
- В одну тарелку насыпьте немого муки, в другую – панировочные сухари. Взбейте еще одно яйцо.
- Панируйте рулетики сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях и выложите обжариваться. Жарьте с двух сторон примерно по 5 минут.
Если вам хочется "закусочного" разнообразия, предлагаем приготовить рулеты с беконом и сыром. Бюджетное блюдо сведет с ума любого.