Если гости на пороге: рецепт закуски с грибами на скорую руку

Закуска точно станет любимой

Закуска – блюдо, которое подается на стол перед основным приемом пищи. Их рецептов множество – от самых простых до изысканных кушаний.

Очаровательные мясные рулетики в виде "пенечков" по рецепту Smak очень вкусные благодаря своей невероятной грибной начинке. Такая закуска будет отличным дополнением к основному блюду.

Как приготовить грибную закуску "Пенечки"

Ингредиенты:

свинина — 250 г;

грибы шампиньоны — 50 г;

яйцо — 3 шт.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

мука пшеничная — 30 г;

панировочные сухари — 40 г;

масло растительное — для фритюра;

зелень — пучок;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления омлета взбейте яйца вилкой в неглубокой миске. Шампиньоны очистите и мелко нарежьте, лук нашинкуйте. Обжарьте лук и грибы в разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Мелко порубите зелень и добавьте в омлет. Туда же отправьте муку и обжаренные грибы с луком, посолите, размешайте. Поджарьте омлет на сковороде с двух сторон. Хорошо отбейте мясо, посолите и поперчите. Готовый омлет нарежьте размером с биточки. Сверху на мясо выложите кусочек омлета и сверните в рулет. Закрепите при помощи зубочисток. В одну тарелку насыпьте немого муки, в другую – панировочные сухари. Взбейте еще одно яйцо. Панируйте рулетики сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях и выложите обжариваться. Жарьте с двух сторон примерно по 5 минут.

Если вам хочется "закусочного" разнообразия, предлагаем приготовить рулеты с беконом и сыром. Бюджетное блюдо сведет с ума любого.