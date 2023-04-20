Укр

Если гости на пороге: рецепт закуски с грибами на скорую руку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие "Пеньки" точно всем понравятся
Такие "Пеньки" точно всем понравятся. Фото cookery.com.ua

Закуска точно станет любимой

Закуска – блюдо, которое подается на стол перед основным приемом пищи. Их рецептов множество – от самых простых до изысканных кушаний.

Очаровательные мясные рулетики в виде "пенечков" по рецепту Smak очень вкусные благодаря своей невероятной грибной начинке. Такая закуска будет отличным дополнением к основному блюду.

Как приготовить грибную закуску "Пенечки"

Ингредиенты:

  • свинина — 250 г;
  • грибы шампиньоны — 50 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • лук репчатый — 0,5 шт.;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • панировочные сухари — 40 г;
  • масло растительное — для фритюра;
  • зелень — пучок;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления омлета взбейте яйца вилкой в неглубокой миске.
  2. Шампиньоны очистите и мелко нарежьте, лук нашинкуйте.
  3. Обжарьте лук и грибы в разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Мелко порубите зелень и добавьте в омлет. Туда же отправьте муку и обжаренные грибы с луком, посолите, размешайте.
  5. Поджарьте омлет на сковороде с двух сторон.
  6. Хорошо отбейте мясо, посолите и поперчите.
  7. Готовый омлет нарежьте размером с биточки.
  8. Сверху на мясо выложите кусочек омлета и сверните в рулет. Закрепите при помощи зубочисток.
  9. В одну тарелку насыпьте немого муки, в другую – панировочные сухари. Взбейте еще одно яйцо.
  10. Панируйте рулетики сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях и выложите обжариваться. Жарьте с двух сторон примерно по 5 минут.

Если вам хочется "закусочного" разнообразия, предлагаем приготовить рулеты с беконом и сыром. Бюджетное блюдо сведет с ума любого.

Теги:
#Рецепт #Закуски #Грибы #Готовим дома