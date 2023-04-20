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Не можете избавиться от одуванчиков - съешьте их: два рецепта необычного варенья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ингредиент для вкусного варенья растет прямо у вас под домом
Ингредиент для вкусного варенья растет прямо у вас под домом. Фото krambambyly.livejournal.com

Одуванчик — это не сорняк, а будущее вкусное варенье

Одуванчик – уникальное и полезное растение, которое в большинстве случаев принимают за сорняк. Очень зря, ведь из этого невероятного цветка можно приготовить аппетитное варенье.

Для приготовления варенья по рецептам Radka.in.ua цветы одуванчика нужно собирать весной в хорошую солнечную погоду, желательно утром. Варенье из них нужно делать сразу, иначе они увянут. Варить его можно с зеленой плодоножки или же только из желтых лепестков – в этом случае зеленую часть просто следует срезать ножницами. Расскажем, как приготовить варенье из одуванчиков с лимоном по классическому рецепту и с фруктами.

Как приготовить варенье из одуванчиков с лимоном

Ингредиенты:

  • 400 г желтых цветов одуванчика;
  • 1 кг 200 г сахарного песка;
  • 2 лимона;
  • поллитра кипяченой воды.

Способ приготовления:

  1. Одуванчики нужно очистить от стебельков и листочков, переложить в большую миску, залить прохладной водой и оставить на сутки.
  2. Лимоны помыть, обдать кипятком, промыть холодной водой и снять с них цедру. Измельчить ее, сами лимоны разрезать пополам и выжать из них сок.
  3. Слить воду из одуванчиков, отжать цветы, переложить их в кастрюлю и залить кипяченой водой. Добавить сахар, сок и цедру лимона, перемешать и варить при постоянном помешивании около 15 минут. Выключить и оставить кастрюлю открытой на час.
  4. Повторно поставить посуду на слабый нагрев и варить еще 10 минут. Выключить, оставить кастрюлю с вареньем на 30-40 минут.
  5. Поставить кастрюлю снова на огонь и варить 10-15 минут. Выключить и оставить охлаждаться. После этого переложить варенье в стерилизованные банки и закрыть для хранения.

Как приготовить варенье из одуванчиков с лимоном и фруктами.

Ингредиенты:

  • 400 г цветков одуванчика;
  • 1 кг сахарного песка;
  • пол-литра кипяченой воды;
  • 1 апельсин;
  • 2 лимона;
  • 1 груша.

Способ приготовления:

  1. Цветы очистить от стебельков и листьев, залить холодной водой и настоять 24 часа. Затем воду слить, а цветы отжать.
  2. Апельсин и лимоны ошпарить кипятком и помыть холодной водой. Срезать цедру и мелко измельчить. Разрезать на две половинки и выжать сок.
  3. Грушу промыть и почистить, мякоть измельчить в пюре.
  4. Все соединить в кастрюле, закрыть ее крышкой и настоять около трех часов. Процедить.
  5. Перемешать продукты в кастрюле и поставить на огонь. Варить при постоянном помешивании на умеренном огне около часа.
  6. Оставить варенье до полного охлаждения. Переложить в стерилизованные банки и закрыть для хранения.

Варенье будет отличным дополнением к любимым блинам. Такой завтрак точно поднимет настроение.

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#Рецепт #Варенье #Одуванчик #Готовим дома