Такая вкуснятина по карману каждому: рецепт необычной рыбной пиццы

Лучшее, что может быть из теста и рыбы

Пицца – знаменитое во всем мире блюдо. Сложно найти человека, который бы ее не любил, поэтому рецептов приготовления пиццы невероятное множество.

Сегодня вместе со Smachno.ua попробуем очень необычный рецепт пиццы — с рыбой. Такое обалденно вкусное блюдо готовится быстро, а близким оно точно придется по вкусу.

Как приготовить рыбную пиццу

Ингредиенты:

мука — 2 ст.;

кефир — 1 ст.;

томатная паста - 50 г;

лук — 3 шт.;

филе рыбы (хек, минтай, треска) — 300 г;

сыр твердый — 150 г;

зелень, соль — по вкусу;

маргарин.

Способ приготовления:

Для теста необходимо смешать муку и кефир. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Противень смазать маргарином, положить на него тесто и разровнять мокрыми руками. Лук поджарить до золотистого цвета. Нарезать зелень, натереть сыр. Смазать тесто томатной пастой, положить сверху ровным слоем лук. Накрыть лук тонкими ломтиками рыбного филе, посолить по вкусу, посыпать зеленью и сыром. Пиццу необходимо выпекать в хорошо нагретой духовке, пока сыр не подрумянится. Блюдо готово, наслаждайтесь!

Если любите пиццу — есть вариант капустной пиццы на сковороде. Ради такого завтрака стоит просыпаться по утрам!