Такая вкуснятина по карману каждому: рецепт необычной рыбной пиццы
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Лучшее, что может быть из теста и рыбы
Пицца – знаменитое во всем мире блюдо. Сложно найти человека, который бы ее не любил, поэтому рецептов приготовления пиццы невероятное множество.
Сегодня вместе со Smachno.ua попробуем очень необычный рецепт пиццы — с рыбой. Такое обалденно вкусное блюдо готовится быстро, а близким оно точно придется по вкусу.
Как приготовить рыбную пиццу
Ингредиенты:
- мука — 2 ст.;
- кефир — 1 ст.;
- томатная паста - 50 г;
- лук — 3 шт.;
- филе рыбы (хек, минтай, треска) — 300 г;
- сыр твердый — 150 г;
- зелень, соль — по вкусу;
- маргарин.
Способ приготовления:
- Для теста необходимо смешать муку и кефир. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
- Противень смазать маргарином, положить на него тесто и разровнять мокрыми руками.
- Лук поджарить до золотистого цвета.
- Нарезать зелень, натереть сыр.
- Смазать тесто томатной пастой, положить сверху ровным слоем лук.
- Накрыть лук тонкими ломтиками рыбного филе, посолить по вкусу, посыпать зеленью и сыром.
- Пиццу необходимо выпекать в хорошо нагретой духовке, пока сыр не подрумянится. Блюдо готово, наслаждайтесь!
Если любите пиццу — есть вариант капустной пиццы на сковороде. Ради такого завтрака стоит просыпаться по утрам!