Получится не хуже магазинной: рецепт домашней лапши из трех ингредиентов

Это просто и вкусно

Отличной альтернативой магазинной лапше служит лапша домашняя, рецепт которой был известен еще нашим прабабушкам. Каждая хозяйка задается вопросом: как приготовить домашнюю лапшу?

Попробуем сегодня приготовить ее дома вместе со Smachno.ua. Приготовив раз, вы больше никогда не купите лапшу в магазине.

Как приготовить лапшу дома

Ингредиенты:

яйца — 3 шт;

растительное масло — 2 ст.л.;

вода — 1 ст.л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Муку высыпаем на стол, в середине делаем углубление и насыпаем туда соль. Яйца взбиваем, добавляем воду и осторожно размешиваем ножом. Чтобы тесто было более эластичным, можно добавить туда немного растительного масла. Осторожно яичную смесь в муку и тщательно вымешиваем тесто руками до тех пор, пока оно перестанет тянуться при разрезании ножом. Отставляем тесто на полчаса. Если во время замеса в тесте появляются трещины, необходимо добавить немного воды и вымесить еще раз Раскатываем тесто очень тонко, разрезаем на 4 полосы и слегка обсыпаем мукой. Полосы кладем друг на друга, снова нарезаем полосками еще тоньше и разбираем их руками Даем лапше подсохнуть, иногда перебирая ее руками. Домашняя лапша готова!

Из такой лапши можно приготовить необычный салат. Такое блюдо точно войдет в топ вашего меню.