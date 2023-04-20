Получится не хуже магазинной: рецепт домашней лапши из трех ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это просто и вкусно
Отличной альтернативой магазинной лапше служит лапша домашняя, рецепт которой был известен еще нашим прабабушкам. Каждая хозяйка задается вопросом: как приготовить домашнюю лапшу?
Попробуем сегодня приготовить ее дома вместе со Smachno.ua. Приготовив раз, вы больше никогда не купите лапшу в магазине.
Как приготовить лапшу дома
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- вода — 1 ст.л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Муку высыпаем на стол, в середине делаем углубление и насыпаем туда соль.
- Яйца взбиваем, добавляем воду и осторожно размешиваем ножом. Чтобы тесто было более эластичным, можно добавить туда немного растительного масла.
- Осторожно яичную смесь в муку и тщательно вымешиваем тесто руками до тех пор, пока оно перестанет тянуться при разрезании ножом. Отставляем тесто на полчаса. Если во время замеса в тесте появляются трещины, необходимо добавить немного воды и вымесить еще раз
- Раскатываем тесто очень тонко, разрезаем на 4 полосы и слегка обсыпаем мукой. Полосы кладем друг на друга, снова нарезаем полосками еще тоньше и разбираем их руками
- Даем лапше подсохнуть, иногда перебирая ее руками. Домашняя лапша готова!
Из такой лапши можно приготовить необычный салат. Такое блюдо точно войдет в топ вашего меню.