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Лучшие бутерброды получатся только так: рецепт намазки из печеных перцев

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Из печеных перцев получается отличная намазка
Из печеных перцев получается отличная намазка. Фото olivkin.com

То, что нужно для намазки — быстро готовится и быстро съедается

Иногда каждому из нас не хватает времени на приготовление полноценного завтрака, обеда или ужина. Именно в этот момент на помощь приходят бутерброды, которые можно разнообразить с помощью вкусных и сытных намазок.

Вместе с РrostoWay предлагаем попробовать вкусную и оригинальную намазку из печеных болгарских перцев. Хрустящий кусочек свежего хлеба в сочетании с пикантной намазкой – это отличный перекус в любое время суток, который не только прекрасно утолит чувство голода, но и поднимет настроение. Но будьте готовы к большому количеству комплиментов в вашу сторону.

Как приготовить намазку из печеных перцев

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 шт.;
  • грецким орехом 100 г;
  • панировочные сухари — 2 ст.л.;
  • соевый соус – 2 ст.л.;
  • лимонный сок – 1 ст.л.;
  • зира — 1 ст.л.;
  • томатная паста — 1 ст.л.;
  • масло – 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Застелите противень фольгой или пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Перцы разрежьте пополам, удалите семена и поставьте запекаться на 30 минут.
  3. Заверните их в пакет, чтобы легче было снять шкурку и оставьте на 20 минут.
  4. Обжарьте орехи на сухой сковороде.
  5. Положите в блендер орехи, перцы, томатную пасту, растительное масло, лимонный сок, специи, сухари. Перемелите в однородную массу. Намазка готова, уже можно пробовать. Приятного аппетита!

Шпроты в яйце — тоже отличный вариант перекуса. Это вкусное блюдо готовится так просто, что вы будете делать его каждый день.

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