Лучшие бутерброды получатся только так: рецепт намазки из печеных перцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
То, что нужно для намазки — быстро готовится и быстро съедается
Иногда каждому из нас не хватает времени на приготовление полноценного завтрака, обеда или ужина. Именно в этот момент на помощь приходят бутерброды, которые можно разнообразить с помощью вкусных и сытных намазок.
Вместе с РrostoWay предлагаем попробовать вкусную и оригинальную намазку из печеных болгарских перцев. Хрустящий кусочек свежего хлеба в сочетании с пикантной намазкой – это отличный перекус в любое время суток, который не только прекрасно утолит чувство голода, но и поднимет настроение. Но будьте готовы к большому количеству комплиментов в вашу сторону.
Как приготовить намазку из печеных перцев
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3 шт.;
- грецким орехом 100 г;
- панировочные сухари — 2 ст.л.;
- соевый соус – 2 ст.л.;
- лимонный сок – 1 ст.л.;
- зира — 1 ст.л.;
- томатная паста — 1 ст.л.;
- масло – 50 мл.
Способ приготовления:
- Застелите противень фольгой или пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Перцы разрежьте пополам, удалите семена и поставьте запекаться на 30 минут.
- Заверните их в пакет, чтобы легче было снять шкурку и оставьте на 20 минут.
- Обжарьте орехи на сухой сковороде.
- Положите в блендер орехи, перцы, томатную пасту, растительное масло, лимонный сок, специи, сухари. Перемелите в однородную массу. Намазка готова, уже можно пробовать. Приятного аппетита!
Шпроты в яйце — тоже отличный вариант перекуса. Это вкусное блюдо готовится так просто, что вы будете делать его каждый день.