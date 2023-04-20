Лучшие бутерброды получатся только так: рецепт намазки из печеных перцев

То, что нужно для намазки — быстро готовится и быстро съедается

Иногда каждому из нас не хватает времени на приготовление полноценного завтрака, обеда или ужина. Именно в этот момент на помощь приходят бутерброды, которые можно разнообразить с помощью вкусных и сытных намазок.

Вместе с РrostoWay предлагаем попробовать вкусную и оригинальную намазку из печеных болгарских перцев. Хрустящий кусочек свежего хлеба в сочетании с пикантной намазкой – это отличный перекус в любое время суток, который не только прекрасно утолит чувство голода, но и поднимет настроение. Но будьте готовы к большому количеству комплиментов в вашу сторону.

Как приготовить намазку из печеных перцев

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт.;

грецким орехом 100 г;

панировочные сухари — 2 ст.л.;

соевый соус – 2 ст.л.;

лимонный сок – 1 ст.л.;

зира — 1 ст.л.;

томатная паста — 1 ст.л.;

масло – 50 мл.

Способ приготовления:

Застелите противень фольгой или пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов. Перцы разрежьте пополам, удалите семена и поставьте запекаться на 30 минут. Заверните их в пакет, чтобы легче было снять шкурку и оставьте на 20 минут. Обжарьте орехи на сухой сковороде. Положите в блендер орехи, перцы, томатную пасту, растительное масло, лимонный сок, специи, сухари. Перемелите в однородную массу. Намазка готова, уже можно пробовать. Приятного аппетита!

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