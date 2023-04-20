Весь секрет в маринаде: несколько ингредиентов превратят скумбрию в ресторанное блюдо
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Универсальный маринад для скумбрии
Скумбрия – универсальная рыба. Есть интересные рецепты с ней, скажем, в банке. Рассказываем о самом настоящем ресторанном секрете.
Весь секрет, как обычно, в маринаде. С ним рыба будет сочной и нежной. Рецептом на 2 скумбрии поделились на Pixelinform.
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки горчицы;
- 2 столовые ложки дижонской горчицы;
- 3 зубчика чеснока;
- лимонный сок (по вкусу);
- соль и черный молотый перец (по вкусу).
Способ приготовления:
- Вынимаем внутренности и хорошо промываем рыбу. Выкладываем ее на салфетки — просохнуть. Чеснок пропускаем через пресс и перемешиваем с лимонным соком и двумя видами горчицы.
- Смазываем рыбу маринадом. Внутрь можно положить несколько кусочков нарезанного лимона.
- Процесс маринования с этой смесью занимает около часа-полтора, можно дольше. Чем больше времени пройдет — тем сочнее и нежнее она будет.
Замаринованную таким образом рыбу можно вкусно приготовить как на гриле, так и в духовке, в нескольких слоях фольги. Если скумбрия попала к вам с чешуей, обязательно воспользуйтесь способом быстрой чистки рыбы.