Весь секрет в маринаде: несколько ингредиентов превратят скумбрию в ресторанное блюдо

Универсальный маринад для скумбрии

Скумбрия – универсальная рыба. Есть интересные рецепты с ней, скажем, в банке. Рассказываем о самом настоящем ресторанном секрете.

Весь секрет, как обычно, в маринаде. С ним рыба будет сочной и нежной. Рецептом на 2 скумбрии поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

3 столовые ложки горчицы;

2 столовые ложки дижонской горчицы;

3 зубчика чеснока;

лимонный сок (по вкусу);

соль и черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Вынимаем внутренности и хорошо промываем рыбу. Выкладываем ее на салфетки — просохнуть. Чеснок пропускаем через пресс и перемешиваем с лимонным соком и двумя видами горчицы. Смазываем рыбу маринадом. Внутрь можно положить несколько кусочков нарезанного лимона. Процесс маринования с этой смесью занимает около часа-полтора, можно дольше. Чем больше времени пройдет — тем сочнее и нежнее она будет.

Замаринованную таким образом рыбу можно вкусно приготовить как на гриле, так и в духовке, в нескольких слоях фольги. Если скумбрия попала к вам с чешуей, обязательно воспользуйтесь способом быстрой чистки рыбы.