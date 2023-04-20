Две минуты – и полноценный завтрак готов: рецепт копеечной крабовой намазки на бутерброды

Завтрак, который готовится очень быстро

Утром часто нет времени стоять у плиты, но позавтракать надо. Если конвертики из лаваша надоели, приготовьте вкусную намазку на бутерброды из крабовых палочек. Из небольшого количества продуктов получается сытный завтрак для всей семьи.

Эта паста готовится всего несколько минут, а результат вас приятно порадует. Есть ее можно просто с хлебом или крекером, или приготовить гренки. Рецептом поделились на портале " Фокус".

Ингредиенты:

крабовые палочки — 100 г;

яйцо — 2 шт.;

сыр плавленый – 2 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

укроп – 30 г;

перец, чеснок – по желанию.

Способ приготовления:

Крабовые палочки, лучше подмороженные, натираем на крупной терке. Заранее отваренные куриные яйца чистим и тоже натираем на терке. Смазываем терку маслом и натираем плавленый сырок. Мелко нарезаем зелень и смешиваем в миске все ингредиенты. По желанию можно добавить измельченный чеснок.

Такую намазку можно наносить на багет, батон, крекеры или поджаренные тосты – зависит от того, что вам больше по вкусу. А можно приготовить к ней греночки с чесноком.