Если остались яичные белки: рецепт нежного рулета за 10 минут (видео)

Секреты пышного рулета

Обычно для приготовления вкуснейшей паски используются только яичные желтки. Если у вас после пасхального приготовления все еще стоит в холодильнике банка с яичными белками, этот рецепт – для вас.

Этот нежный и воздушный десерт – не самое простое блюдо, но его несложно сделать, если соблюдать все рекомендации. Кстати, обо всех нюансах рассказали на ютуб-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты для рулета:

200 г яичного белка

несколько капель сока лимона

220 г сахарной пудры

0.5 ч.л ванили

1 ст.л крахмала (с челкой)

50 г миндальных хлопьев ( по желанию )

Для крема:

150 г сливочного сыра

100 г сливок (33%)

1 ст.л сахарной пудры

1 ч.л ванили

Способ приготовления:

В сухом миксере взбиваем яичные белки. Когда они превратились в однородную пену, добавляем лимонный сок и сахарную пудру по частям. Взбиваем после внесения каждой части пудры. Когда сладкие белки превратились в густую пену, в которой остаются следы от миксера, перекладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выравниваем слой лопаткой и посыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 30 минут. Если есть конвекция, включаем ее. Важно не пересушить лепешку, чтобы она легко скрутилась и не потрескалась. Готовим крем. Для этого взбиваем сливки с крем-сыром, небольшим количеством сахарной пудры и ванилином. Должна получиться густая масса. Вынимаем будущий рулет из духовки, переворачиваем его на слой пергамента, осторожно отделяем меренгу от пергамента, на котором она пеклась, и оставляем остывать. Когда она достигнет комнатной температуры, можно сворачивать рулет. Для этого лопаткой наносим и распределяем по всему периметру крем и заворачиваем, используя пергамент. По желанию можно добавить в рулет ягодный курд, как это сделала автор видео.

Десерт выходит нежным и воздушным. Мы специально не добавляли в крем много сахара, ведь меренга и так очень сладкая. А если после этого рулета захочется приготовить что-нибудь попроще, попробуйте чизкейк без выпечки.