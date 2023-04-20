Если остались яичные белки: рецепт нежного рулета за 10 минут (видео)
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Секреты пышного рулета
Обычно для приготовления вкуснейшей паски используются только яичные желтки. Если у вас после пасхального приготовления все еще стоит в холодильнике банка с яичными белками, этот рецепт – для вас.
Этот нежный и воздушный десерт – не самое простое блюдо, но его несложно сделать, если соблюдать все рекомендации. Кстати, обо всех нюансах рассказали на ютуб-канале "Смаколик.юа".
Ингредиенты для рулета:
- 200 г яичного белка
- несколько капель сока лимона
- 220 г сахарной пудры
- 0.5 ч.л ванили
- 1 ст.л крахмала (с челкой)
- 50 г миндальных хлопьев ( по желанию )
Для крема:
- 150 г сливочного сыра
- 100 г сливок (33%)
- 1 ст.л сахарной пудры
- 1 ч.л ванили
Способ приготовления:
- В сухом миксере взбиваем яичные белки. Когда они превратились в однородную пену, добавляем лимонный сок и сахарную пудру по частям. Взбиваем после внесения каждой части пудры.
- Когда сладкие белки превратились в густую пену, в которой остаются следы от миксера, перекладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выравниваем слой лопаткой и посыпаем миндальными хлопьями.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 30 минут. Если есть конвекция, включаем ее. Важно не пересушить лепешку, чтобы она легко скрутилась и не потрескалась.
- Готовим крем. Для этого взбиваем сливки с крем-сыром, небольшим количеством сахарной пудры и ванилином. Должна получиться густая масса.
- Вынимаем будущий рулет из духовки, переворачиваем его на слой пергамента, осторожно отделяем меренгу от пергамента, на котором она пеклась, и оставляем остывать. Когда она достигнет комнатной температуры, можно сворачивать рулет.
- Для этого лопаткой наносим и распределяем по всему периметру крем и заворачиваем, используя пергамент. По желанию можно добавить в рулет ягодный курд, как это сделала автор видео.
Десерт выходит нежным и воздушным. Мы специально не добавляли в крем много сахара, ведь меренга и так очень сладкая. А если после этого рулета захочется приготовить что-нибудь попроще, попробуйте чизкейк без выпечки.