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Если остались яичные белки: рецепт нежного рулета за 10 минут (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальное решение, если не знаете, что сделать с яичными белками
Идеальное решение, если не знаете, что сделать с яичными белками. Фото shuba.life

Секреты пышного рулета

Обычно для приготовления вкуснейшей паски используются только яичные желтки. Если у вас после пасхального приготовления все еще стоит в холодильнике банка с яичными белками, этот рецепт – для вас.

Этот нежный и воздушный десерт – не самое простое блюдо, но его несложно сделать, если соблюдать все рекомендации. Кстати, обо всех нюансах рассказали на ютуб-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты для рулета:

  • 200 г яичного белка
  • несколько капель сока лимона
  • 220 г сахарной пудры
  • 0.5 ч.л ванили
  • 1 ст.л крахмала (с челкой)
  • 50 г миндальных хлопьев ( по желанию )

Для крема:

  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г сливок (33%)
  • 1 ст.л сахарной пудры
  • 1 ч.л ванили

Способ приготовления:

  1. В сухом миксере взбиваем яичные белки. Когда они превратились в однородную пену, добавляем лимонный сок и сахарную пудру по частям. Взбиваем после внесения каждой части пудры.
  2. Когда сладкие белки превратились в густую пену, в которой остаются следы от миксера, перекладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выравниваем слой лопаткой и посыпаем миндальными хлопьями.
  3. Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 30 минут. Если есть конвекция, включаем ее. Важно не пересушить лепешку, чтобы она легко скрутилась и не потрескалась.
  4. Готовим крем. Для этого взбиваем сливки с крем-сыром, небольшим количеством сахарной пудры и ванилином. Должна получиться густая масса.
  5. Вынимаем будущий рулет из духовки, переворачиваем его на слой пергамента, осторожно отделяем меренгу от пергамента, на котором она пеклась, и оставляем остывать. Когда она достигнет комнатной температуры, можно сворачивать рулет.
  6. Для этого лопаткой наносим и распределяем по всему периметру крем и заворачиваем, используя пергамент. По желанию можно добавить в рулет ягодный курд, как это сделала автор видео.

Десерт выходит нежным и воздушным. Мы специально не добавляли в крем много сахара, ведь меренга и так очень сладкая. А если после этого рулета захочется приготовить что-нибудь попроще, попробуйте чизкейк без выпечки.

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#Рецепт #Рулет #Десерт