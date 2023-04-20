Лучше, чем "Рафаэлло": как приготовить дома драгоценный кокосовый десерт

Готовим необычные творожные шарики

Приготовим сырные конфеты в кокосовой стружке а-ля "Рафаэлло". Для рецепта требуется крем-сыр. Кстати, его тоже можно предварительно сделать своими силами.

Именно крем-сыр придаст нашим конфетам нежную текстуру и интересный вкус. Рецептом поделились на портале ProstoWay. Кстати, в состав этих конфет входят грецкие орехи, и их можно заменить любыми на ваш вкус. Главное – пропорция.

Ингредиенты:

сыр "Филадельфия" — 120 г;

грецкие орехи — 40 г;

кокосовая стружка – 20 г;

масло – 25 г;

стевия — 5 г.

Способ приготовления:

Масло должно быть комнатной температуры – это очень важно. Перетрите его со стевией. Достаньте из холодильника холодный сыр (температура тоже важна). Измельчите грецкие (или любые другие по своему вкусу) орехи. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Сформируйте из сырной массы шарики. Обваляйте их в кокосовой стружке. Выложите на тарелку и отправьте в холодильник минимум на 1 час. Лучше оставить на ночь.

Такие конфеты из крем-сыра будут отлично смаковать с любым любимым напитком, будь то кофе или чай. Но для максимального контраста советуем попробовать их с правильно сваренным в джезве кофе.