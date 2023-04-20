Лучше, чем "Рафаэлло": как приготовить дома драгоценный кокосовый десерт
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Готовим необычные творожные шарики
Приготовим сырные конфеты в кокосовой стружке а-ля "Рафаэлло". Для рецепта требуется крем-сыр. Кстати, его тоже можно предварительно сделать своими силами.
Именно крем-сыр придаст нашим конфетам нежную текстуру и интересный вкус. Рецептом поделились на портале ProstoWay. Кстати, в состав этих конфет входят грецкие орехи, и их можно заменить любыми на ваш вкус. Главное – пропорция.
Ингредиенты:
- сыр "Филадельфия" — 120 г;
- грецкие орехи — 40 г;
- кокосовая стружка – 20 г;
- масло – 25 г;
- стевия — 5 г.
Способ приготовления:
- Масло должно быть комнатной температуры – это очень важно. Перетрите его со стевией.
- Достаньте из холодильника холодный сыр (температура тоже важна). Измельчите грецкие (или любые другие по своему вкусу) орехи. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Сформируйте из сырной массы шарики. Обваляйте их в кокосовой стружке. Выложите на тарелку и отправьте в холодильник минимум на 1 час. Лучше оставить на ночь.
Такие конфеты из крем-сыра будут отлично смаковать с любым любимым напитком, будь то кофе или чай. Но для максимального контраста советуем попробовать их с правильно сваренным в джезве кофе.