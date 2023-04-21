Бюджетный завтрак за 15 минут: рецепт сливочных тостов в духовке

Хрустите с удовольствием

Завтрак считается самым важным приёмом пищи. Именно поэтому миллионы людей озабочены вопросом, что приготовить себе утром. Рецепты завтраков разнообразны, но все сходятся в одном: они должны быть достаточно сытными и быстрыми в приготовлении.

Не откажите себе в удовольствии похрустеть тостами с утра. А если они еще с корицей — вам остается только получать удовольствие. В рецепте Shuba главное — быстрая намазка, с которой хлеб отправляется в духовку. Но следите, чтобы не пригорел, а только зарумянился.

Как приготовить сливочные тосты в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

масло сливочное — 80 г;

сахар — 1/4 стакана;

корица молотая — 1/2 ст. л.;

сахар ванильный — 5 г;

хлеб тостовый, ломтик — 8 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Разомните вилкой размягченное сливочное масло. Всыпьте сахар, корицу и ванильный сахар. Перемешайте, чтобы полностью соединить ингредиенты. Нанесите смесь на ломтики хлеба, полностью покрывая их Выложите хлеб на противень и запекайте 10 минут до золотисто-коричневого цвета и появления пузырьков. Разрежьте ломтики по диагонали на половинки и подавайте.

Если к тостам сварить необыкновенный кофе с какао и корицей, ваше обычное утро превратится в праздничное. Приятного аппетита!