Бюджетный завтрак за 15 минут: рецепт сливочных тостов в духовке
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Хрустите с удовольствием
Завтрак считается самым важным приёмом пищи. Именно поэтому миллионы людей озабочены вопросом, что приготовить себе утром. Рецепты завтраков разнообразны, но все сходятся в одном: они должны быть достаточно сытными и быстрыми в приготовлении.
Не откажите себе в удовольствии похрустеть тостами с утра. А если они еще с корицей — вам остается только получать удовольствие. В рецепте Shuba главное — быстрая намазка, с которой хлеб отправляется в духовку. Но следите, чтобы не пригорел, а только зарумянился.
Как приготовить сливочные тосты в духовке
Ингредиенты на 4 порции:
- масло сливочное — 80 г;
- сахар — 1/4 стакана;
- корица молотая — 1/2 ст. л.;
- сахар ванильный — 5 г;
- хлеб тостовый, ломтик — 8 шт.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 180 °C.
- Разомните вилкой размягченное сливочное масло. Всыпьте сахар, корицу и ванильный сахар. Перемешайте, чтобы полностью соединить ингредиенты. Нанесите смесь на ломтики хлеба, полностью покрывая их
- Выложите хлеб на противень и запекайте 10 минут до золотисто-коричневого цвета и появления пузырьков. Разрежьте ломтики по диагонали на половинки и подавайте.
Если к тостам сварить необыкновенный кофе с какао и корицей, ваше обычное утро превратится в праздничное. Приятного аппетита!