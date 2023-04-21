Как за 15 минут превратить селедку во вкуснейшую закуску: рецепт копеечного блюда
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Классная закуска из простых ингредиентов
Быстрая, бюджетная и вкусная закуска — вот что нам нужно, когда планируются гости. Их рецептов невероятное множество — от простых закусок до самых изысканных.
А что, если попробовать сегодня необычную закуску? Филе сельди с корнишонами по рецепту Shuba — простой и экономный вариант холодной закуски для любого случая. Блюдо отлично подойдет и к празднику, и к застолью с родственниками. Такая закуска хорошо сочетается со ржаным хлебом или картофельным пюре.
Друзья и родные точно будут в восторге от рулетиков из сельди, фаршированных корнишонами.
Как приготовить сельдь, фаршированную корнишонами
Ингредиенты на 2 порции:
- слабосоленая сельдь, филе — 4 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- лук белый салатный — 1 шт.;
- корнишоны — 1 шт.;
- лук зеленый — 30 г;
- перец черный молотый — по вкусу;
- укроп — 20 г;
- оливковое масло — 40 мл.
Способ приготовления:
- Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и нарежьте ломтиками.
- Корнишон разрежьте на четыре кусочка. Зеленый лук и укроп помойте, обсушите и измельчите. Салатный лук очистите и нарежьте соломкой.
- На каждое филе положите по кусочку корнишона и салатный лук, сверните рулетиками и скрепите зубочистками.
- На блюдо выложите рулетики из сельди и ломтики яиц. Полейте растительным маслом, посыпьте зеленым луком и украсьте укропом.
Кстати, пересоленную сельдь можно спасти благодаря одному ингредиенту. Один нехитрый трюк — и у вас на столе вкуснющая рыба!