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Как за 15 минут превратить селедку во вкуснейшую закуску: рецепт копеечного блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
От такой закуски гостей за уши не оттянешь
От такой закуски гостей за уши не оттянешь. Фото shuba.life

Классная закуска из простых ингредиентов

Быстрая, бюджетная и вкусная закуска — вот что нам нужно, когда планируются гости. Их рецептов невероятное множество — от простых закусок до самых изысканных.

А что, если попробовать сегодня необычную закуску? Филе сельди с корнишонами по рецепту Shuba — простой и экономный вариант холодной закуски для любого случая. Блюдо отлично подойдет и к празднику, и к застолью с родственниками. Такая закуска хорошо сочетается со ржаным хлебом или картофельным пюре.

Друзья и родные точно будут в восторге от рулетиков из сельди, фаршированных корнишонами.

Как приготовить сельдь, фаршированную корнишонами

Ингредиенты на 2 порции:

  • слабосоленая сельдь, филе — 4 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук белый салатный — 1 шт.;
  • корнишоны — 1 шт.;
  • лук зеленый — 30 г;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • укроп — 20 г;
  • оливковое масло — 40 мл.

Способ приготовления:

  1. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и нарежьте ломтиками.
  2. Корнишон разрежьте на четыре кусочка. Зеленый лук и укроп помойте, обсушите и измельчите. Салатный лук очистите и нарежьте соломкой.
  3. На каждое филе положите по кусочку корнишона и салатный лук, сверните рулетиками и скрепите зубочистками.
  4. На блюдо выложите рулетики из сельди и ломтики яиц. Полейте растительным маслом, посыпьте зеленым луком и украсьте укропом.

Кстати, пересоленную сельдь можно спасти благодаря одному ингредиенту. Один нехитрый трюк — и у вас на столе вкуснющая рыба!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Огурцы #Селедка #Готовим дома