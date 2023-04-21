Как за 15 минут превратить селедку во вкуснейшую закуску: рецепт копеечного блюда

Классная закуска из простых ингредиентов

Быстрая, бюджетная и вкусная закуска — вот что нам нужно, когда планируются гости. Их рецептов невероятное множество — от простых закусок до самых изысканных.

А что, если попробовать сегодня необычную закуску? Филе сельди с корнишонами по рецепту Shuba — простой и экономный вариант холодной закуски для любого случая. Блюдо отлично подойдет и к празднику, и к застолью с родственниками. Такая закуска хорошо сочетается со ржаным хлебом или картофельным пюре.

Друзья и родные точно будут в восторге от рулетиков из сельди, фаршированных корнишонами.

Как приготовить сельдь, фаршированную корнишонами

Ингредиенты на 2 порции:

слабосоленая сельдь, филе — 4 шт.;

яйца — 2 шт.;

лук белый салатный — 1 шт.;

корнишоны — 1 шт.;

лук зеленый — 30 г;

перец черный молотый — по вкусу;

укроп — 20 г;

оливковое масло — 40 мл.

Способ приготовления:

Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и нарежьте ломтиками. Корнишон разрежьте на четыре кусочка. Зеленый лук и укроп помойте, обсушите и измельчите. Салатный лук очистите и нарежьте соломкой. На каждое филе положите по кусочку корнишона и салатный лук, сверните рулетиками и скрепите зубочистками. На блюдо выложите рулетики из сельди и ломтики яиц. Полейте растительным маслом, посыпьте зеленым луком и украсьте укропом.

Кстати, пересоленную сельдь можно спасти благодаря одному ингредиенту. Один нехитрый трюк — и у вас на столе вкуснющая рыба!