Все дело в подаче: как превратить обычный омлет в изысканный завтрак
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Порадуйте близких любимым блюдом с новыми нотками
Если вам надоел обычный омлет, предлагаем немного разнообразить блюдо и приготовить яичный рулет с перцем и помидорами — хорошая идея для завтрака и один из самых оригинальных способов подать на стол классический омлет.
Нафаршированный и свернутый рулетом омлет по рецепту Shuba превращается не просто в интересный завтрак, но и в изысканную закуску и аппетитный перекус. Начиним мы его запеченными болгарскими перцами, но вы можете проявить фантазию и приготовить свой вариант.
Как приготовить яичный ролл с перцем и помидорами
Ингредиенты на 4 порции:
- перец болгарский красный — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- мука пшеничная — 20 г;
- сыр кисломолочный — 50 г;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- томаты черри — 4 шт.;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Болгарские перцы помойте, разрежьте пополам и удалите сердцевины. Порежьте половинки на полоски и выложите их кожурой вниз на противень, застеленный пергаментом. Посолите, поперчите и побрызгайте растительным маслом. Поместите в духовку, разогретую до 220°C, примерно на 10-15 минут.
- Достаньте запеченный перец из духовки и очистите кожуру. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень помойте и измельчите.
- Яйца смешайте с мукой, творогом, чесноком, зеленью, солью, перцем, перемешайте массу миксером до однородности.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите яичную массу. Жарьте на среднем огне до золотистости, переверните, продолжайте готовить еще несколько минут.
- На омлет ровным слоем выложите перец и сверните рулетом.
- Черри помойте и разрежьте на четыре части.
- Выложите яичный рулет на тарелку, украсьте кусочками черри, зеленью и подавайте к столу.
Омлет можно также оформить в форме чизкейков. Для отличного настроения и бодрого самочувствия такое блюдо — самое то.