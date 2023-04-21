Все дело в подаче: как превратить обычный омлет в изысканный завтрак

Порадуйте близких любимым блюдом с новыми нотками

Если вам надоел обычный омлет, предлагаем немного разнообразить блюдо и приготовить яичный рулет с перцем и помидорами — хорошая идея для завтрака и один из самых оригинальных способов подать на стол классический омлет.

Нафаршированный и свернутый рулетом омлет по рецепту Shuba превращается не просто в интересный завтрак, но и в изысканную закуску и аппетитный перекус. Начиним мы его запеченными болгарскими перцами, но вы можете проявить фантазию и приготовить свой вариант.

Как приготовить яичный ролл с перцем и помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

перец болгарский красный — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

мука пшеничная — 20 г;

сыр кисломолочный — 50 г;

масло подсолнечное — 60 мл;

томаты черри — 4 шт.;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Болгарские перцы помойте, разрежьте пополам и удалите сердцевины. Порежьте половинки на полоски и выложите их кожурой вниз на противень, застеленный пергаментом. Посолите, поперчите и побрызгайте растительным маслом. Поместите в духовку, разогретую до 220°C, примерно на 10-15 минут. Достаньте запеченный перец из духовки и очистите кожуру. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень помойте и измельчите. Яйца смешайте с мукой, творогом, чесноком, зеленью, солью, перцем, перемешайте массу миксером до однородности. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите яичную массу. Жарьте на среднем огне до золотистости, переверните, продолжайте готовить еще несколько минут. На омлет ровным слоем выложите перец и сверните рулетом. Черри помойте и разрежьте на четыре части. Выложите яичный рулет на тарелку, украсьте кусочками черри, зеленью и подавайте к столу.

Омлет можно также оформить в форме чизкейков. Для отличного настроения и бодрого самочувствия такое блюдо — самое то.