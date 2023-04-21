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Все дело в подаче: как превратить обычный омлет в изысканный завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы больше не захотите завтракать по-другому
Вы больше не захотите завтракать по-другому. Фото shuba.life

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Если вам надоел обычный омлет, предлагаем немного разнообразить блюдо и приготовить яичный рулет с перцем и помидорами — хорошая идея для завтрака и один из самых оригинальных способов подать на стол классический омлет.

Нафаршированный и свернутый рулетом омлет по рецепту Shuba превращается не просто в интересный завтрак, но и в изысканную закуску и аппетитный перекус. Начиним мы его запеченными болгарскими перцами, но вы можете проявить фантазию и приготовить свой вариант.

Как приготовить яичный ролл с перцем и помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

  • перец болгарский красный — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука пшеничная — 20 г;
  • сыр кисломолочный — 50 г;
  • масло подсолнечное — 60 мл;
  • томаты черри — 4 шт.;
  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Болгарские перцы помойте, разрежьте пополам и удалите сердцевины. Порежьте половинки на полоски и выложите их кожурой вниз на противень, застеленный пергаментом. Посолите, поперчите и побрызгайте растительным маслом. Поместите в духовку, разогретую до 220°C, примерно на 10-15 минут.
  2. Достаньте запеченный перец из духовки и очистите кожуру. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень помойте и измельчите.
  3. Яйца смешайте с мукой, творогом, чесноком, зеленью, солью, перцем, перемешайте массу миксером до однородности.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите яичную массу. Жарьте на среднем огне до золотистости, переверните, продолжайте готовить еще несколько минут.
  5. На омлет ровным слоем выложите перец и сверните рулетом.
  6. Черри помойте и разрежьте на четыре части.
  7. Выложите яичный рулет на тарелку, украсьте кусочками черри, зеленью и подавайте к столу.

Омлет можно также оформить в форме чизкейков. Для отличного настроения и бодрого самочувствия такое блюдо — самое то.