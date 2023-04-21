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Добавьте капусту - и вы не узнаете блюдо: как приготовить пельмени по-китайски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Разнообразить "пельменное" меню очень легко
Разнообразить "пельменное" меню очень легко. Фото djurenko.com

Вкусно — за уши не оттянешь

Хотите чего-нибудь необычного или удивить гостей, родных и близких? Тогда вам точно нужен этот рецепт пельменей по-китайски. Это очень древнее блюдо, разновидностей которого существует очень много.

Обычно пельмени заправляют разными начинками от обычного мясного фарша до шпината и грибов. Их можно варить, готовить на пару или обжаривать. Готовить такое блюдо по рецепту Gurman совсем несложно, поэтому берём все ингредиенты и начинаем.

Как приготовить пельмени по-китайски

Ингредиенты

Для теста

  • 450 г пшеничной муки;
  • 70 г рисового (кукурузного) крахмала;
  • яйцо;
  • 2 л. кунжутного масла;
  • вода.

Для начинки:

  • 300 г фарша;
  • 300 г капусты (пекинской или белокочанной);
  • репчатый и зеленый лук;
  • соевый соус, специи.

Способ приготовления:

  1. Вымешиваем тесто из муки, крахмала, растительного масла и яиц. Аккуратно вводим воду – тесто должно получиться не слишком крутым, а водянистым.
  2. В фарш добавляем измельченную капусту, зелень, специи, лук и соевый соус. Из приправ можно использовать имбирь, перец и кориандр.
  3. Раскатываем тесто в пласт, делаем стаканом заготовки и выкладываем в центр каждой начинку. Края теста слегка защипываем – у вас должны получиться пельмени в форме раскрытого цветка.
  4. Отвариваем пельмени 5 минут или готовим на сильном пару.

Кстати, пельмени можно еще пожарить в панировке. Попробуйте – и вам гарантированно понравится.

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#Рецепт #Пельмени #Готовим дома