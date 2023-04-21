Добавьте капусту - и вы не узнаете блюдо: как приготовить пельмени по-китайски
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Вкусно — за уши не оттянешь
Хотите чего-нибудь необычного или удивить гостей, родных и близких? Тогда вам точно нужен этот рецепт пельменей по-китайски. Это очень древнее блюдо, разновидностей которого существует очень много.
Обычно пельмени заправляют разными начинками от обычного мясного фарша до шпината и грибов. Их можно варить, готовить на пару или обжаривать. Готовить такое блюдо по рецепту Gurman совсем несложно, поэтому берём все ингредиенты и начинаем.
Как приготовить пельмени по-китайски
Ингредиенты
Для теста
- 450 г пшеничной муки;
- 70 г рисового (кукурузного) крахмала;
- яйцо;
- 2 л. кунжутного масла;
- вода.
Для начинки:
- 300 г фарша;
- 300 г капусты (пекинской или белокочанной);
- репчатый и зеленый лук;
- соевый соус, специи.
Способ приготовления:
- Вымешиваем тесто из муки, крахмала, растительного масла и яиц. Аккуратно вводим воду – тесто должно получиться не слишком крутым, а водянистым.
- В фарш добавляем измельченную капусту, зелень, специи, лук и соевый соус. Из приправ можно использовать имбирь, перец и кориандр.
- Раскатываем тесто в пласт, делаем стаканом заготовки и выкладываем в центр каждой начинку. Края теста слегка защипываем – у вас должны получиться пельмени в форме раскрытого цветка.
- Отвариваем пельмени 5 минут или готовим на сильном пару.
Кстати, пельмени можно еще пожарить в панировке. Попробуйте – и вам гарантированно понравится.