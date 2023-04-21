Добавьте капусту - и вы не узнаете блюдо: как приготовить пельмени по-китайски

Вкусно — за уши не оттянешь

Хотите чего-нибудь необычного или удивить гостей, родных и близких? Тогда вам точно нужен этот рецепт пельменей по-китайски. Это очень древнее блюдо, разновидностей которого существует очень много.

Обычно пельмени заправляют разными начинками от обычного мясного фарша до шпината и грибов. Их можно варить, готовить на пару или обжаривать. Готовить такое блюдо по рецепту Gurman совсем несложно, поэтому берём все ингредиенты и начинаем.

Как приготовить пельмени по-китайски

Ингредиенты

Для теста

450 г пшеничной муки;

70 г рисового (кукурузного) крахмала;

яйцо;

2 л. кунжутного масла;

вода.

Для начинки:

300 г фарша;

300 г капусты (пекинской или белокочанной);

репчатый и зеленый лук;

соевый соус, специи.

Способ приготовления:

Вымешиваем тесто из муки, крахмала, растительного масла и яиц. Аккуратно вводим воду – тесто должно получиться не слишком крутым, а водянистым. В фарш добавляем измельченную капусту, зелень, специи, лук и соевый соус. Из приправ можно использовать имбирь, перец и кориандр. Раскатываем тесто в пласт, делаем стаканом заготовки и выкладываем в центр каждой начинку. Края теста слегка защипываем – у вас должны получиться пельмени в форме раскрытого цветка. Отвариваем пельмени 5 минут или готовим на сильном пару.

Кстати, пельмени можно еще пожарить в панировке. Попробуйте – и вам гарантированно понравится.