Одним наестся вся семья: рецепт панского драника с ветчиной и капустой
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Любимые драники по новому рецепту
Если искать что-нибудь из украинской кухни и бюджетное, то это драники. Вариантов их множество — очень вкусно как с фаршем, так и квашеной капустой.
Чтобы не тратить много времени на формирование самих дерунов, предлагаем приготовить это блюдо другим способом — просто приготовить один большой панский драник из капусты по рецепту "Мета". Для этого вам понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени.
Как приготовить панский драник с ветчиной и капустой
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 150 г;
- лук репчатый — 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- вода — 150 г;
- соус соевый — 2 ст. л.;
- сыр твердый — 150 г;
- ветчина — 100 г;
- соль, твердый сыр, сметана, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мелко нарезать капусту и лук. Посолить и оставить в стороне.
- В миску высыпать муку, разрыхлитель, добавить яйца, соевый соус и воду. Вымешать тесто до однородной массы.
- Нарезать мясо и натереть сыр. Соединить нарезанные овощи, тесто и начинку. Должна получиться густая смесь.
- На разогретую с маслом сковороду высыпать приготовленную смесь и жарить на среднем огне под крышкой по 5 минут до готовности.
Подавать дерун можно с зеленью, сметаной. Можно добавить также приготовленный дома сыр — тогда блюдо будет в сотни раз полезнее.