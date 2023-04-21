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Одним наестся вся семья: рецепт панского драника с ветчиной и капустой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Панский драник - популярное на западе Украины блюдо
Панский драник - популярное на западе Украины блюдо

Любимые драники по новому рецепту

Если искать что-нибудь из украинской кухни и бюджетное, то это драники. Вариантов их множество — очень вкусно как с фаршем, так и квашеной капустой.

Чтобы не тратить много времени на формирование самих дерунов, предлагаем приготовить это блюдо другим способом — просто приготовить один большой панский драник из капусты по рецепту "Мета". Для этого вам понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени.

Как приготовить панский драник с ветчиной и капустой

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 150 г;
  • лук репчатый — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • вода — 150 г;
  • соус соевый — 2 ст. л.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • ветчина — 100 г;
  • соль, твердый сыр, сметана, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать капусту и лук. Посолить и оставить в стороне.
  2. В миску высыпать муку, разрыхлитель, добавить яйца, соевый соус и воду. Вымешать тесто до однородной массы.
  3. Нарезать мясо и натереть сыр. Соединить нарезанные овощи, тесто и начинку. Должна получиться густая смесь.
  4. На разогретую с маслом сковороду высыпать приготовленную смесь и жарить на среднем огне под крышкой по 5 минут до готовности.

Подавать дерун можно с зеленью, сметаной. Можно добавить также приготовленный дома сыр — тогда блюдо будет в сотни раз полезнее.

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