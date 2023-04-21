Одним наестся вся семья: рецепт панского драника с ветчиной и капустой

Любимые драники по новому рецепту

Если искать что-нибудь из украинской кухни и бюджетное, то это драники. Вариантов их множество — очень вкусно как с фаршем, так и квашеной капустой.

Чтобы не тратить много времени на формирование самих дерунов, предлагаем приготовить это блюдо другим способом — просто приготовить один большой панский драник из капусты по рецепту "Мета". Для этого вам понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени.

Как приготовить панский драник с ветчиной и капустой

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 150 г;

лук репчатый — 50 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

вода — 150 г;

соус соевый — 2 ст. л.;

сыр твердый — 150 г;

ветчина — 100 г;

соль, твердый сыр, сметана, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Мелко нарезать капусту и лук. Посолить и оставить в стороне. В миску высыпать муку, разрыхлитель, добавить яйца, соевый соус и воду. Вымешать тесто до однородной массы. Нарезать мясо и натереть сыр. Соединить нарезанные овощи, тесто и начинку. Должна получиться густая смесь. На разогретую с маслом сковороду высыпать приготовленную смесь и жарить на среднем огне под крышкой по 5 минут до готовности.

Подавать дерун можно с зеленью, сметаной. Можно добавить также приготовленный дома сыр — тогда блюдо будет в сотни раз полезнее.