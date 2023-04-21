Вкуснее "Нутеллы" в сотни раз: как приготовить шоколадную пасту за полчаса
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Приготовленная дома паста в разы полезней покупной
Шоколадная паста – любимое лакомство маленькими и большими сластенами. Традиционное ее применение – приготовление бутербродов, но кроме этого его можно использовать как начинку для рогаликов, любимых тортов и выпечки. Но увидев пасту в магазине, совсем не захочется ее покупать – цена кусается, да и склад сомнительный.
Именно поэтому вместе с Оlivkin предлагаем рецепт такой пасты, очень похожей на "Нутеллу". Хоть она немного и отличается по вкусу от магазинной, но в разы полезнее. Готовится шоколадная паста довольно быстро и просто, а по желанию ее можно разнообразить фундуком или миндалем.
Как приготовить шоколадную пасту
Ингредиенты на 10 порций:
- молоко – 500 мл;
- сахар – 1 ст.;
- грецкие орехи — ½ ст.;
- какао-порошок – 3 ст.л.;
- мука – 2 ст.л.;
- сливочное масло – 60 г.
Способ приготовления:
- В кастрюлю всыпаем сахар, муку и какао.
- Вливаем молоко и перемешиваем до однородной смеси.
- Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Готовим на среднем огне, постоянно помешивая до загустения. Снимаем с огня.
- Добавляем сливочное масло и измельченные грецкие орехи, перемешиваем и охлаждаем в холодильнике.
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