Вкуснее "Нутеллы" в сотни раз: как приготовить шоколадную пасту за полчаса

Приготовленная дома паста в разы полезней покупной

Шоколадная паста – любимое лакомство маленькими и большими сластенами. Традиционное ее применение – приготовление бутербродов, но кроме этого его можно использовать как начинку для рогаликов, любимых тортов и выпечки. Но увидев пасту в магазине, совсем не захочется ее покупать – цена кусается, да и склад сомнительный.

Именно поэтому вместе с Оlivkin предлагаем рецепт такой пасты, очень похожей на "Нутеллу". Хоть она немного и отличается по вкусу от магазинной, но в разы полезнее. Готовится шоколадная паста довольно быстро и просто, а по желанию ее можно разнообразить фундуком или миндалем.

Как приготовить шоколадную пасту

Ингредиенты на 10 порций:

молоко – 500 мл;

сахар – 1 ст.;

грецкие орехи — ½ ст.;

какао-порошок – 3 ст.л.;

мука – 2 ст.л.;

сливочное масло – 60 г.

Способ приготовления:

В кастрюлю всыпаем сахар, муку и какао. Вливаем молоко и перемешиваем до однородной смеси. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Готовим на среднем огне, постоянно помешивая до загустения. Снимаем с огня. Добавляем сливочное масло и измельченные грецкие орехи, перемешиваем и охлаждаем в холодильнике.

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