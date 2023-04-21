Почему бабушка никогда не выливала воду после варки: вкусный и простой рецепт вареников
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Результат вас очень удивит
Вареники – национальное блюдо украинцев, самое популярное по всей стране. Начинка для вареников может быть любой, но тесто готовится по строгой рецептуре.
Если пюре или пельмени кажутся надоевшими, можно попробовать приготовить вареники с картофелем и грибами. Это один из самых простых рецептов вареников, которые понравятся и взрослым, и детям. По рецепту Рixelinform мы не будем сливать бульон после вареников, а приготовим из него вкуснейший соус.
Как приготовить вареники с картофелем и грибами
Ингредиенты
Для вареников:
- мука – 3 стакана;
- вода – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт.;
- картофель – 0,6 кг;
- лук – 2 луковицы;
- грибы – 0,4 кг;
- растительное масло;
- соль.
Для соуса:
- томатная паста — 3 ст. л.;
- уксус – 1 ч. л. уксуса;
- сахар – 1 ч. л.;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку отварить до готовности, сделать пюре.
- Лук и грибы нарезать, обжарить на сковороде, добавить в пюре и перемешать.
- Муку просеять, влить ледяную воду, добавить яйцо и замесить тесто. Дать ему настояться полчаса.
- Раскатать тесто и стаканом вырезать кружочки для вареников. Выложить внутрь начинку, сформировать вареники и защемить края.
- Отправить вареники в кипящую подсоленную воду, готовить около 5 минут.
- В глубокую посуду выдавить пару зубчиков чеснока, добавить томатную пасту, уксус, сахар и перец, перемешать.
- К массе прибавить 5 ст. л. бульона из-под вареников и перемешать.
- Подавать вареники вместе с приготовленным соусом. Приятного аппетита.
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