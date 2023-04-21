Укр

Почему бабушка никогда не выливала воду после варки: вкусный и простой рецепт вареников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Один секрет - и удивительный результат
Один секрет - и удивительный результат. Фото pexels.com

Результат вас очень удивит

Вареники – национальное блюдо украинцев, самое популярное по всей стране. Начинка для вареников может быть любой, но тесто готовится по строгой рецептуре.

Если пюре или пельмени кажутся надоевшими, можно попробовать приготовить вареники с картофелем и грибами. Это один из самых простых рецептов вареников, которые понравятся и взрослым, и детям. По рецепту Рixelinform мы не будем сливать бульон после вареников, а приготовим из него вкуснейший соус.

Как приготовить вареники с картофелем и грибами

Ингредиенты

Для вареников:

  • мука – 3 стакана;
  • вода – 1 стакан;
  • яйцо – 1 шт.;
  • картофель – 0,6 кг;
  • лук – 2 луковицы;
  • грибы – 0,4 кг;
  • растительное масло;
  • соль.

Для соуса:

  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • уксус – 1 ч. л. уксуса;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку отварить до готовности, сделать пюре.
  2. Лук и грибы нарезать, обжарить на сковороде, добавить в пюре и перемешать.
  3. Муку просеять, влить ледяную воду, добавить яйцо и замесить тесто. Дать ему настояться полчаса.
  4. Раскатать тесто и стаканом вырезать кружочки для вареников. Выложить внутрь начинку, сформировать вареники и защемить края.
  5. Отправить вареники в кипящую подсоленную воду, готовить около 5 минут.
  6. В глубокую посуду выдавить пару зубчиков чеснока, добавить томатную пасту, уксус, сахар и перец, перемешать.
  7. К массе прибавить 5 ст. л. бульона из-под вареников и перемешать.
  8. Подавать вареники вместе с приготовленным соусом. Приятного аппетита.

Если не хочется возиться на кухне, можно приготовить ленивые вареники со шкварочками. Всего несколько ингредиентов — и результат вас удивит.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Вареники с картошкой #Готовим дома #вареники с грибами