Почему бабушка никогда не выливала воду после варки: вкусный и простой рецепт вареников

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Вареники – национальное блюдо украинцев, самое популярное по всей стране. Начинка для вареников может быть любой, но тесто готовится по строгой рецептуре.

Если пюре или пельмени кажутся надоевшими, можно попробовать приготовить вареники с картофелем и грибами. Это один из самых простых рецептов вареников, которые понравятся и взрослым, и детям. По рецепту Рixelinform мы не будем сливать бульон после вареников, а приготовим из него вкуснейший соус.

Как приготовить вареники с картофелем и грибами

Ингредиенты

Для вареников:

мука – 3 стакана;

вода – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

картофель – 0,6 кг;

лук – 2 луковицы;

грибы – 0,4 кг;

растительное масло;

соль.

Для соуса:

томатная паста — 3 ст. л.;

уксус – 1 ч. л. уксуса;

сахар – 1 ч. л.;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку отварить до готовности, сделать пюре. Лук и грибы нарезать, обжарить на сковороде, добавить в пюре и перемешать. Муку просеять, влить ледяную воду, добавить яйцо и замесить тесто. Дать ему настояться полчаса. Раскатать тесто и стаканом вырезать кружочки для вареников. Выложить внутрь начинку, сформировать вареники и защемить края. Отправить вареники в кипящую подсоленную воду, готовить около 5 минут. В глубокую посуду выдавить пару зубчиков чеснока, добавить томатную пасту, уксус, сахар и перец, перемешать. К массе прибавить 5 ст. л. бульона из-под вареников и перемешать. Подавать вареники вместе с приготовленным соусом. Приятного аппетита.

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