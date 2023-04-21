Картофельный "десерт": готовим вафли с луком и чесноком
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Немного усилий — и необычное блюдо готово
Вафли могут быть не только сладким десертом, но и восхитительной соленой или острой закуской. Они вполне могут заменить классические пирожки, если приготовлены из картофеля.
Такие ароматные, но простые и неприхотливые картофельные вафли по рецепту Radka приготовить очень легко. Их можно использовать в качестве основы для бутербродов, готовить из них завтраки, дополнять яйцами, колбасками, красной рыбкой, твердым или мягким творогом, овощами. Прекрасное блюдо с золотистой и хрустящей корочкой и нежной серединкой покорит ваше сердце с первого кусочка.
Как приготовить картофельные вафли
Ингредиенты:
- 800 грамм картофеля;
- 2 головки лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. рубленой зелени укропа;
- соль и перец;
- три яйца;
- 4 ложки муки;
- 1-2 ложки крахмала;
- масло или жир.
Способ приготовления
- Очищаем картофель, мелко натираем.
- Чистим чеснок, нарезаем и добавляем вместе с зеленью в картофель.
- Лук натираем на терке или мелко режем.
- Яйца разбиваем в отдельную мисочку, добавляем соль и перец, перемешиваем.
- Яичную смесь добавляем в картофель, размешиваем.
- Добавляем муку и крахмал, вымешиваем тесто.
- Смазываем вафельницу подсолнечным маслом и жарим картофельные вафли.
Подавать такие вафли можно с любимым чаем или ароматным кофе.