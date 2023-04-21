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Картофельный "десерт": готовим вафли с луком и чесноком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ломаем стереотипы - готовим несладкие вафли
Ломаем стереотипы - готовим несладкие вафли. Фото shuba.life

Немного усилий — и необычное блюдо готово

Вафли могут быть не только сладким десертом, но и восхитительной соленой или острой закуской. Они вполне могут заменить классические пирожки, если приготовлены из картофеля.

Такие ароматные, но простые и неприхотливые картофельные вафли по рецепту Radka приготовить очень легко. Их можно использовать в качестве основы для бутербродов, готовить из них завтраки, дополнять яйцами, колбасками, красной рыбкой, твердым или мягким творогом, овощами. Прекрасное блюдо с золотистой и хрустящей корочкой и нежной серединкой покорит ваше сердце с первого кусочка.

Как приготовить картофельные вафли

Ингредиенты:

  • 800 грамм картофеля;
  • 2 головки лука;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. рубленой зелени укропа;
  • соль и перец;
  • три яйца;
  • 4 ложки муки;
  • 1-2 ложки крахмала;
  • масло или жир.

Способ приготовления

  1. Очищаем картофель, мелко натираем.
  2. Чистим чеснок, нарезаем и добавляем вместе с зеленью в картофель.
  3. Лук натираем на терке или мелко режем.
  4. Яйца разбиваем в отдельную мисочку, добавляем соль и перец, перемешиваем.
  5. Яичную смесь добавляем в картофель, размешиваем.
  6. Добавляем муку и крахмал, вымешиваем тесто.
  7. Смазываем вафельницу подсолнечным маслом и жарим картофельные вафли.

Подавать такие вафли можно с любимым чаем или ароматным кофе.

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