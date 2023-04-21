Картофельный "десерт": готовим вафли с луком и чесноком

Немного усилий — и необычное блюдо готово

Вафли могут быть не только сладким десертом, но и восхитительной соленой или острой закуской. Они вполне могут заменить классические пирожки, если приготовлены из картофеля.

Такие ароматные, но простые и неприхотливые картофельные вафли по рецепту Radka приготовить очень легко. Их можно использовать в качестве основы для бутербродов, готовить из них завтраки, дополнять яйцами, колбасками, красной рыбкой, твердым или мягким творогом, овощами. Прекрасное блюдо с золотистой и хрустящей корочкой и нежной серединкой покорит ваше сердце с первого кусочка.

Как приготовить картофельные вафли

Ингредиенты:

800 грамм картофеля;

2 головки лука;

3 зубчика чеснока;

1 ч. л. рубленой зелени укропа;

соль и перец;

три яйца;

4 ложки муки;

1-2 ложки крахмала;

масло или жир.

Способ приготовления

Очищаем картофель, мелко натираем. Чистим чеснок, нарезаем и добавляем вместе с зеленью в картофель. Лук натираем на терке или мелко режем. Яйца разбиваем в отдельную мисочку, добавляем соль и перец, перемешиваем. Яичную смесь добавляем в картофель, размешиваем. Добавляем муку и крахмал, вымешиваем тесто. Смазываем вафельницу подсолнечным маслом и жарим картофельные вафли.

Подавать такие вафли можно с любимым чаем или ароматным кофе.