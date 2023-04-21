Секрет ароматного кофе: что добавить в джезву, чтобы напиток стал карамельным

Попробуете раз – и будете готовить так каждый день

Если вы уже мастер классического кофе в джезве, попробуйте как-нибудь приготовить его нежную карамельную вариацию. Знатоки советуют добавить один секретный ингредиент.

Это тростниковый сахар – рассказывает Pixelinform. Он сделает и так совершенный вкус кофе еще лучше.

Как готовить кофе с тростниковым сахаром?

Готовьте напиток по своему любимому рецепту, но добавьте небольшое количество тростникового сахара. Важно правильно выбрать момент для этого – после добавления молотого кофе и перед заливкой в джезву воды. Так вкус раскроется наиболее полно. Желательно, чтобы в турке была 1/2 чайной ложки сахара. Это важно: если добавить меньше, вы мало что почувствуете, если больше – сахар "убьет" аромат и вкусовые нотки кофе.

Непосредственно варится кофе с тростниковым сахаром так же, как без него. Но нагрев запускает процесс карамелизации, поэтому разницу в аромате вы почувствуете уже через несколько минут после того, как поставите джезву на огонь.

Важно – кофе по этому рецепту будет иметь сладковатый привкус, поэтому десерт к кофе следует тщательно выбирать – он не должен быть слишком сладким. На эту роль идеально подойдут нежные сырники из ряженки. Они подчеркнут карамельный привкус кофе и сделают его идеальным дополнением к завтраку.