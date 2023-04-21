Пицца на сковороде на скорую руку: даже тесто раскатывать не надо
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Простое основание и любые ингредиенты для начинки
Если вы уже пробовали интересную картофельную пиццу, попробуйте приготовить ленивую пиццу на сковороде. Ее уникальность в том, что даже основу не нужно раскачивать. При этом для начинки пригодятся любые ингредиенты.
Рецептом, по которому тесто делают редким, а продукты выкладывают на сырую заготовку, поделились на портале Pixelinform. Такая пицца готовится на сковороде с крышкой на слабом огне.
Ингредиенты для теста:
- мука – 9 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- майонез – 4 ст. л.
- сметана – 4 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- масло – 1 ч. л.
Продукты для начинки:
- кетчуп – 2 ст. л.
- колбаса (любая) – 100 г
- помидор (свежий) – 1 шт
- соленый огурец – 1 шт
- сыр (твердый сорт) – 100 г
Способ приготовления:
- Яйца выбиваем в миску и взбиваем венчиком. Затем соединяем их с майонезом, сметаной, солью и просеянной мукой. Все тщательно перемешиваем.
- Подготовим начинку. Для этого нарезаем колбасу, помидор и огурец, сыр натираем на большой терке.
- Пустую сковороду ставим на огонь, наливаем масло и оставляем разогреваться. Когда масло начнет кипеть, убавляем огонь и заливаем тесто. Поливаем его кетчупом и выкладываем начинку. Сверху насыпаем творог.
- Все закрываем крышкой и готовим 10–15 мин. на среднем огне. Когда сыр хорошо расплавится – блюдо готово.
Лучше всего в этом рецепте, что можно оставить блюдо готовиться и идти заниматься своими утренними делами. Если вам не нравится вкус кетчупа, его можно заменить любым соусом, например из консервированной фасоли.