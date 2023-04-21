Укр

Пицца на сковороде на скорую руку: даже тесто раскатывать не надо

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Секрет в том, что тесто готовится жидкое
Секрет в том, что тесто готовится жидкое. Фото pasta.com

Простое основание и любые ингредиенты для начинки

Если вы уже пробовали интересную картофельную пиццу, попробуйте приготовить ленивую пиццу на сковороде. Ее уникальность в том, что даже основу не нужно раскачивать. При этом для начинки пригодятся любые ингредиенты.

Рецептом, по которому тесто делают редким, а продукты выкладывают на сырую заготовку, поделились на портале Pixelinform. Такая пицца готовится на сковороде с крышкой на слабом огне.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 9 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 4 ст. л.
  • сметана – 4 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • масло – 1 ч. л.

Продукты для начинки:

  • кетчуп – 2 ст. л.
  • колбаса (любая) – 100 г
  • помидор (свежий) – 1 шт
  • соленый огурец – 1 шт
  • сыр (твердый сорт) – 100 г

Способ приготовления:

  1. Яйца выбиваем в миску и взбиваем венчиком. Затем соединяем их с майонезом, сметаной, солью и просеянной мукой. Все тщательно перемешиваем.
  2. Подготовим начинку. Для этого нарезаем колбасу, помидор и огурец, сыр натираем на большой терке.
  3. Пустую сковороду ставим на огонь, наливаем масло и оставляем разогреваться. Когда масло начнет кипеть, убавляем огонь и заливаем тесто. Поливаем его кетчупом и выкладываем начинку. Сверху насыпаем творог.
  4. Все закрываем крышкой и готовим 10–15 мин. на среднем огне. Когда сыр хорошо расплавится – блюдо готово.

Лучше всего в этом рецепте, что можно оставить блюдо готовиться и идти заниматься своими утренними делами. Если вам не нравится вкус кетчупа, его можно заменить любым соусом, например из консервированной фасоли.

Теги:
#Рецепт #Пицца #Український сніданок