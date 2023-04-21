Пицца на сковороде на скорую руку: даже тесто раскатывать не надо

Простое основание и любые ингредиенты для начинки

Если вы уже пробовали интересную картофельную пиццу, попробуйте приготовить ленивую пиццу на сковороде. Ее уникальность в том, что даже основу не нужно раскачивать. При этом для начинки пригодятся любые ингредиенты.

Рецептом, по которому тесто делают редким, а продукты выкладывают на сырую заготовку, поделились на портале Pixelinform. Такая пицца готовится на сковороде с крышкой на слабом огне.

Ингредиенты для теста:

мука – 9 ст. л.

яйца – 2 шт.

майонез – 4 ст. л.

сметана – 4 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

масло – 1 ч. л.

Продукты для начинки:

кетчуп – 2 ст. л.

колбаса (любая) – 100 г

помидор (свежий) – 1 шт

соленый огурец – 1 шт

сыр (твердый сорт) – 100 г

Способ приготовления:

Яйца выбиваем в миску и взбиваем венчиком. Затем соединяем их с майонезом, сметаной, солью и просеянной мукой. Все тщательно перемешиваем. Подготовим начинку. Для этого нарезаем колбасу, помидор и огурец, сыр натираем на большой терке. Пустую сковороду ставим на огонь, наливаем масло и оставляем разогреваться. Когда масло начнет кипеть, убавляем огонь и заливаем тесто. Поливаем его кетчупом и выкладываем начинку. Сверху насыпаем творог. Все закрываем крышкой и готовим 10–15 мин. на среднем огне. Когда сыр хорошо расплавится – блюдо готово.

Лучше всего в этом рецепте, что можно оставить блюдо готовиться и идти заниматься своими утренними делами. Если вам не нравится вкус кетчупа, его можно заменить любым соусом, например из консервированной фасоли.