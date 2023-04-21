Идеальная мясная закуска и на стол, и к завтраку: нежный рулет из куриных окорочков

Прекрасно подходит и в нарезку, и для перекуса вместо колбасы

Если вы уже пробовали вкусное печеное мясо в сливочном масле, приготовьте нежный рулет из куриных окорочков. Мясо остается сочным даже через несколько дней в холодильнике.

Такой куриный рулет – идеальный вариант как на праздничный стол, так и на будни для обычного перекуса или завтрака. Он очень вкусен и прост в приготовлении, сообщает ProstoWay.

Ингредиенты:

5 куриных бедер

0,5 ч. л. сушеного чеснока

2 ст. ложки дижонской горчицы

6 кусочков ветчины

черный перец

соль

Способ приготовления:

Снимаем с куриных бедер кожицу (не выбрасываем) и отделяем кость. Можно также купить готовые филе отделенные из бедра в магазине. Солим и перчим мясо, добавляем сушеный чеснок и дижонскую горчицу. Все перемешиваем. Берем рукав для запекания. Выкладываем на него кожицу, которую сняли с бедер, а сверху на нее равномерно раскладываем слоями мясо и нарезанную ветчину. Помогая краям рукава, плотно заворачиваем рулет и завязываем края. Перекладываем в форму для запекания и накрываем сверху фольгой. Готовим в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 80 минут. Готовый рулет охлаждаем и только тогда нарезаем.

Это отличный вариант перекуса или нарезки на праздничный стол. Прекрасно подойдет также и для основного блюда – просто приготовьте любой гарнир, например, идеальное картофельное пюре.