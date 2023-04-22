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Пышные и невероятно вкусные: рецепт вареников по-полтавски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Наслаждайтесь вкусными варениками с мясом
Наслаждайтесь вкусными варениками с мясом. Фото Meta.ua

Приготовьте их — и наслаждение от еды обеспечено

Вареники – традиционное украинское блюдо, которое до сих пор не теряет своей актуальности. Ими просто можно накормить всю семью, а дети уминают их с большой радостью.

Вареники по рецепту "Мета" готовятся быстро, а начинку можно менять на то, что найдется на кухне. Блюдо получается ароматным и нежным.

Как приготовить вареники по-полтавски

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 550 г;
  • кефир – 0,5 л;
  • сода — 1 ч.л;
  • яйцо – 1 шт.;
  • фарш мясной – 500 г;
  • лук;
  • морковь;
  • масло растительное;
  • Соль, сахар, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Минимум дважды просейте муку.
  2. Влейте немного теплый кефир в глубокую кастрюлю и добавьте к нему соду, небольшое количество соли, сахара и яйцо. Хорошо перемешайте вилкой.
  3. Порционно вливайте получившуюся смесь в миску с мукой и замесите тесто так, чтобы не осталось комочков. Влейте в тесто 1 каплю растительного масла. Дайте постоять около 20 минут в теплом месте.
  4. Очистите лук, морковь, нарежьте и отправьте обжариваться до появления золотистого оттенка.
  5. Смешайте овощи с готовым мясным фаршем, поперчите и посолите в зависимости от своего вкуса.
  6. Тесто разрежьте на 4 равные части и каждую разделите на порционные вареники. Раскатайте их, в каждый положите по 2 ложки начинки и защипните края.
  7. Бросать в воду вареники по-полтавски нужно в кипящую воду с небольшим количеством соли, перца и лавровым листом. Через три минуты блюдо готово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно варить вареники. Мы раскрывали секреты, почему они разваливаются и как этого не допустить

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#Вареники #Рецепт #Мясо #Готовим дома