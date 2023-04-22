Пышные и невероятно вкусные: рецепт вареников по-полтавски
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Приготовьте их — и наслаждение от еды обеспечено
Вареники – традиционное украинское блюдо, которое до сих пор не теряет своей актуальности. Ими просто можно накормить всю семью, а дети уминают их с большой радостью.
Вареники по рецепту "Мета" готовятся быстро, а начинку можно менять на то, что найдется на кухне. Блюдо получается ароматным и нежным.
Как приготовить вареники по-полтавски
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 550 г;
- кефир – 0,5 л;
- сода — 1 ч.л;
- яйцо – 1 шт.;
- фарш мясной – 500 г;
- лук;
- морковь;
- масло растительное;
- Соль, сахар, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Минимум дважды просейте муку.
- Влейте немного теплый кефир в глубокую кастрюлю и добавьте к нему соду, небольшое количество соли, сахара и яйцо. Хорошо перемешайте вилкой.
- Порционно вливайте получившуюся смесь в миску с мукой и замесите тесто так, чтобы не осталось комочков. Влейте в тесто 1 каплю растительного масла. Дайте постоять около 20 минут в теплом месте.
- Очистите лук, морковь, нарежьте и отправьте обжариваться до появления золотистого оттенка.
- Смешайте овощи с готовым мясным фаршем, поперчите и посолите в зависимости от своего вкуса.
- Тесто разрежьте на 4 равные части и каждую разделите на порционные вареники. Раскатайте их, в каждый положите по 2 ложки начинки и защипните края.
- Бросать в воду вареники по-полтавски нужно в кипящую воду с небольшим количеством соли, перца и лавровым листом. Через три минуты блюдо готово.
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