Куриные окорочка в слоеном тесте: простой рецепт блюда, от которого невозможно оторваться
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Куриные ножки в слоеном тесте – оригинальная идея подачи мясного блюда. За счет запекания в тесте мясо остается сочным и мягким, а тесто пропитается ароматами и получится очень вкусным.
Куриные окорочка в слоеном тесте по рецепту "Патриоты Украины" — отличный вариант как для приема гостей, так и для семейного ужина. Для приготовления такого блюда не понадобится много ингредиентов, а слоеное тесто можно использовать покупное.
Как приготовить куриные окорочка в слоеном тесте
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г;
- куриные бедра – 6 штук,
- твердый сыр – 150 граммов,
- шампиньоны – 400 граммов,
- зелень – 200 граммов,
- лук репчатый — 1 штука,
- соль и перец – по своему вкусу.
Способ приготовления
- Куриные бедра слегка надрезаем, чтобы было удобно вытащить кость. Снимаем шкурку.
- Слегка отбиваем мясо и натираем его с двух сторон солью и перцем.
- Твердый сыр трем на средней терке, мелко режем зелень и смешиваем зелень с творогом.
- Порезанные шампиньоны обжариваем с мелко нарезанным луком на сухой сковороде.
- Выкладываем на отбитое мясо грибы с луком и сыр с зеленью.
- Сворачиваем куриные бедра рулетиком и заворачиваем их в слоеное тесто.
- Кладем их на лист и запекаем в разогретой духовке. Время выпекания – не более 30 минут при температуре 200 градусов.
- После этого выключаем духовку и даем им еще немного дойти, пока духовка остывает.
- Вынимаем горячие куриные окорочка в слоеном тесте и подаем их на стол.
Если вы любитель куриных ножек, можно их приготовить в кляре. Они произведут потрясающий эффект на праздничном столе.