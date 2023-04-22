Куриные окорочка в слоеном тесте: простой рецепт блюда, от которого невозможно оторваться

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Куриные ножки в слоеном тесте – оригинальная идея подачи мясного блюда. За счет запекания в тесте мясо остается сочным и мягким, а тесто пропитается ароматами и получится очень вкусным.

Куриные окорочка в слоеном тесте по рецепту "Патриоты Украины" — отличный вариант как для приема гостей, так и для семейного ужина. Для приготовления такого блюда не понадобится много ингредиентов, а слоеное тесто можно использовать покупное.

Как приготовить куриные окорочка в слоеном тесте

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г;

куриные бедра – 6 штук,

твердый сыр – 150 граммов,

шампиньоны – 400 граммов,

зелень – 200 граммов,

лук репчатый — 1 штука,

соль и перец – по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные бедра слегка надрезаем, чтобы было удобно вытащить кость. Снимаем шкурку. Слегка отбиваем мясо и натираем его с двух сторон солью и перцем. Твердый сыр трем на средней терке, мелко режем зелень и смешиваем зелень с творогом. Порезанные шампиньоны обжариваем с мелко нарезанным луком на сухой сковороде. Выкладываем на отбитое мясо грибы с луком и сыр с зеленью. Сворачиваем куриные бедра рулетиком и заворачиваем их в слоеное тесто. Кладем их на лист и запекаем в разогретой духовке. Время выпекания – не более 30 минут при температуре 200 градусов. После этого выключаем духовку и даем им еще немного дойти, пока духовка остывает. Вынимаем горячие куриные окорочка в слоеном тесте и подаем их на стол.

Если вы любитель куриных ножек, можно их приготовить в кляре. Они произведут потрясающий эффект на праздничном столе.