Укр

Куриные окорочка в слоеном тесте: простой рецепт блюда, от которого невозможно оторваться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Удивите близких куриными окорочками в слоеном тесте
Удивите близких куриными окорочками в слоеном тесте

Непревзойденный результат без возни

Куриные ножки в слоеном тесте – оригинальная идея подачи мясного блюда. За счет запекания в тесте мясо остается сочным и мягким, а тесто пропитается ароматами и получится очень вкусным.

Куриные окорочка в слоеном тесте по рецепту "Патриоты Украины" — отличный вариант как для приема гостей, так и для семейного ужина. Для приготовления такого блюда не понадобится много ингредиентов, а слоеное тесто можно использовать покупное.

Как приготовить куриные окорочка в слоеном тесте

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г;
  • куриные бедра – 6 штук,
  • твердый сыр – 150 граммов,
  • шампиньоны – 400 граммов,
  • зелень – 200 граммов,
  • лук репчатый — 1 штука,
  • соль и перец – по своему вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриные бедра слегка надрезаем, чтобы было удобно вытащить кость. Снимаем шкурку.
  2. Слегка отбиваем мясо и натираем его с двух сторон солью и перцем.
  3. Твердый сыр трем на средней терке, мелко режем зелень и смешиваем зелень с творогом.
  4. Порезанные шампиньоны обжариваем с мелко нарезанным луком на сухой сковороде.
  5. Выкладываем на отбитое мясо грибы с луком и сыр с зеленью.
  6. Сворачиваем куриные бедра рулетиком и заворачиваем их в слоеное тесто.
  7. Кладем их на лист и запекаем в разогретой духовке. Время выпекания – не более 30 минут при температуре 200 градусов.
  8. После этого выключаем духовку и даем им еще немного дойти, пока духовка остывает.
  9. Вынимаем горячие куриные окорочка в слоеном тесте и подаем их на стол.

Если вы любитель куриных ножек, можно их приготовить в кляре. Они произведут потрясающий эффект на праздничном столе.

Теги:
#Рецепт #Куринное мясо #Готовим дома