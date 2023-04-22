Рецепт печенья из плавленых сырков: бюджетный десерт за считанные минуты

С этим рецептом приход любой гостей не будет неожиданным

Именно ароматная выпечка способна не только порадовать вкусовые рецепторы, но и подарить дому особую атмосферу уюта. У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты – вкусный "Наполеон" или же медовик на скорую руку.

Сегодня мы предлагаем рецепт печенья, которое очень просто приготовить. В его основе – обычные плавленые сырки, но из них вы приготовите невероятно аппетитный и вкусный десерт. Тем более по рецепту Сook.net выпечка займет всего 20 минут, но результат вас просто поразит. Нежное и пикантное печенье будет просто таять во рту. Детям точно понравится такая выпечка.

Как приготовить печенье из плавленых сырков

Ингредиенты:

2 плавленых сырка по 100 гр.;

1,5 ст муки;

1 яйцо;

150 г масла или маргарина.

Способ приготовления:

Для начала нужно натереть сырки и масло на терке – чтобы легче это сделать, можно предварительно положить их в холодильник. Добавьте яйцо, муку, растительное масло. Тесто нужно убрать в холодильник на 30 мин. Противень застелите пергаментом. Раскатайте тесто толщиной 3-5 мм, вырежьте из него фигурки и выложите пергамент.

Плавленые сырки для печенья можно приготовить самому. Вы будете уверены в качестве такого продукта.