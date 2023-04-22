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Рецепт омлета-спагетти с ветчиной и горошком: родные уплетут и попросят еще

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Легким движением руки омлет превращается в в необычное блюдо
Легким движением руки омлет превращается в в необычное блюдо. Фото shuba.life

Пару ингредиентов — и блюдо не узнать!

Омлет — одно из самых распространенных блюд во всем мире. Рецептов его невероятное множество, а у каждой хозяйки есть свои рецепты.

Сегодня мы приготовим вкусный и сытный весенний омлет из спагетти по рецепту Shuba. Такое блюдо идеально подойдет для любого приема пищи. Вместо ветчины можно использовать бекон, колбасу или сало. Можно не добавлять мясные продукты, а просто положить зелень и овощи — в любом случае близкие оценят потрясающий вкус блюда.

Как приготовить омлет-спагетти с ветчиной и горошком

Ингредиенты на 4 порции:

  • масло оливковое Extra Virgin — 1 ст. л.
  • лук репчатый — 1/2 шт.
  • морковь — 1 шт;
  • горох — 100 г;
  • ветчина — 150 г;
  • спагетти — 150 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • твердый тертый сыр -150 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду для спагетти.
  2. Тем временем разогрейте в сковороде немного оливкового масла, затем обжарьте нарезанный кубиками лук и морковь. Добавьте зеленый горошек, щепотку соли и готовьте все вместе несколько минут.
  3. Нарежьте ветчину и тоже добавьте на сковороду, оставьте несколько секунд на огне и выключите.
  4. Как только вода закипит, посолите и добавьте спагетти, готовьте по инструкции. Слейте пасту аль денте на дуршлаг.
  5. Взбейте яйца вместе, посолите и поперчите. Сюда же добавьте тертый сыр и смесь из сковороды. Перемешайте.
  6. Теперь выложите макароны на освободившуюся сковороду и заливайте яичной смесью и жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны, переворачивая омлет с помощью крышки. Затем снимите с огня, порежьте на порционные куски и подавайте.

Ранее "Телеграф" делился основными лайфхаками приготовления безупречного омлета. Превратите обычное блюдо в праздник одним взмахом руки!

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#Рецепт #Омлет #Спагетти #Готовим дома