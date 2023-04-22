Рецепт омлета-спагетти с ветчиной и горошком: родные уплетут и попросят еще

Пару ингредиентов — и блюдо не узнать!

Омлет — одно из самых распространенных блюд во всем мире. Рецептов его невероятное множество, а у каждой хозяйки есть свои рецепты.

Сегодня мы приготовим вкусный и сытный весенний омлет из спагетти по рецепту Shuba. Такое блюдо идеально подойдет для любого приема пищи. Вместо ветчины можно использовать бекон, колбасу или сало. Можно не добавлять мясные продукты, а просто положить зелень и овощи — в любом случае близкие оценят потрясающий вкус блюда.

Как приготовить омлет-спагетти с ветчиной и горошком

Ингредиенты на 4 порции:

масло оливковое Extra Virgin — 1 ст. л.

лук репчатый — 1/2 шт.

морковь — 1 шт;

горох — 100 г;

ветчина — 150 г;

спагетти — 150 г;

яйца куриные — 3 шт.;

твердый тертый сыр -150 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Вскипятите воду для спагетти. Тем временем разогрейте в сковороде немного оливкового масла, затем обжарьте нарезанный кубиками лук и морковь. Добавьте зеленый горошек, щепотку соли и готовьте все вместе несколько минут. Нарежьте ветчину и тоже добавьте на сковороду, оставьте несколько секунд на огне и выключите. Как только вода закипит, посолите и добавьте спагетти, готовьте по инструкции. Слейте пасту аль денте на дуршлаг. Взбейте яйца вместе, посолите и поперчите. Сюда же добавьте тертый сыр и смесь из сковороды. Перемешайте. Теперь выложите макароны на освободившуюся сковороду и заливайте яичной смесью и жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны, переворачивая омлет с помощью крышки. Затем снимите с огня, порежьте на порционные куски и подавайте.

Ранее "Телеграф" делился основными лайфхаками приготовления безупречного омлета. Превратите обычное блюдо в праздник одним взмахом руки!