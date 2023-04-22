Рецепт омлета-спагетти с ветчиной и горошком: родные уплетут и попросят еще
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Пару ингредиентов — и блюдо не узнать!
Омлет — одно из самых распространенных блюд во всем мире. Рецептов его невероятное множество, а у каждой хозяйки есть свои рецепты.
Сегодня мы приготовим вкусный и сытный весенний омлет из спагетти по рецепту Shuba. Такое блюдо идеально подойдет для любого приема пищи. Вместо ветчины можно использовать бекон, колбасу или сало. Можно не добавлять мясные продукты, а просто положить зелень и овощи — в любом случае близкие оценят потрясающий вкус блюда.
Как приготовить омлет-спагетти с ветчиной и горошком
Ингредиенты на 4 порции:
- масло оливковое Extra Virgin — 1 ст. л.
- лук репчатый — 1/2 шт.
- морковь — 1 шт;
- горох — 100 г;
- ветчина — 150 г;
- спагетти — 150 г;
- яйца куриные — 3 шт.;
- твердый тертый сыр -150 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду для спагетти.
- Тем временем разогрейте в сковороде немного оливкового масла, затем обжарьте нарезанный кубиками лук и морковь. Добавьте зеленый горошек, щепотку соли и готовьте все вместе несколько минут.
- Нарежьте ветчину и тоже добавьте на сковороду, оставьте несколько секунд на огне и выключите.
- Как только вода закипит, посолите и добавьте спагетти, готовьте по инструкции. Слейте пасту аль денте на дуршлаг.
- Взбейте яйца вместе, посолите и поперчите. Сюда же добавьте тертый сыр и смесь из сковороды. Перемешайте.
- Теперь выложите макароны на освободившуюся сковороду и заливайте яичной смесью и жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны, переворачивая омлет с помощью крышки. Затем снимите с огня, порежьте на порционные куски и подавайте.
Ранее "Телеграф" делился основными лайфхаками приготовления безупречного омлета. Превратите обычное блюдо в праздник одним взмахом руки!