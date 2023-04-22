С чем приготовить пельмени, если нет мяса: топ-три потрясающих начинки

Попробуйте так — и вы рискуете не вернуться к обычным пельменям

Сложно представить человека, не любящего пельмени. Блюдо по классическому рецепту всегда готовится с мясом. Однако иногда встречаются совершенно необычные начинки, позволяющие взглянуть на обычные пельмени с другой стороны и разнообразить их вкус.

Вместе с Рixelinform постараемся удивить ваших близких новыми вкусами знакомых пельменей. Читайте и пробуйте!

Как приготовить пельмени без мяса на азиатский манер

В восточных странах очень любят разные морепродукты, поэтому часто готовят "морские" пельмени. Выбранные морепродукты следует сначала отварить, а затем отправить в емкость с соевым соусом и специями. Такая яркая начинка точно не останется без вашего внимания.

Пельмени по рецепту итальянских поваров

Именно у итальянцев оказалось богатейшее воображение относительно "пельменных" начинок. Попробуем приготовить одну из них.

Сначала бланшируем томаты, удаляем кожуру и отправляем в виде кубиков на сковородку с небольшим количеством растительного масла, ароматных трав и соли. Томаты вместе с небольшими кубиками твердого сыра станут вкусной начинкой для любимого блюда.

Пельмени с обжаренными грибами

Именно грибы способны заменить мясо благодаря своему химическому составу. Для приготовления вкусных пельменей сначала их нужно пожарить, по желанию – с луком. Отдельно необходимо отварить рис и соединить с грибами, посолить, поперчить и положить в тесто.

Если пельмени пожарить на сковороде, получится потрясающее блюдо. Попробуйте — не пожалеете.