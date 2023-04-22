Потрясающий салат из красной капусты и яблок: простой рецепт блюда, которое быстро исчезнет со стола

Такой салат с удовольствием съедят даже дети

Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Это может быть частью праздничного стола или же частью повседневной пищи. Ведь его так легко приготовить! Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Этот салат из красной капусты по рецепту Shuba — просто витаминная бомба! А с заправкой из уксуса, меда, оливкового масла и горчицы салат можно подать практически к любому мясу или птице.

Как приготовить салат из красной капусты и яблок

Ингредиенты на 6 порций:

уксус бальзамический — 2 ст. л.;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1/4 стакана;

яблоки — 2 шт.;

сок лимона — 2 ст. л.;

краснокочанная капуста — 100 г;

грецкие орехи очищенные — 3/4 стакана;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

В небольшой миске смешайте оба вида уксуса с горчицей. Постепенно вмешайте мед и оливковое масло. Яблоки почистите от сердцевины и разрежьте на четверти. Тонко нарежьте четвертинки поперек или небольшими кусочками. В большой миске смешайте ломтики яблок с лимонным соком и нашинкованную капусту. Добавьте приготовленную медово-горчичную заправку, перемешайте, чтобы полностью покрыть ингредиенты. Добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Добавьте измельченные грецкие орехи. Охладите салат до подачи на стол.

Салат особенно хорошо сочетается со свиными отбивными, рваной свининой или ребрышками, жареной свиной вырезкой, сосисками и запеченной ветчиной.