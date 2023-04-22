Секретный ингредиент превратит сметану в полезный майонез: рецепт интересного соуса
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Альтернатива популярному соусу
Майонез – вкусный, но не самый полезный соус, используемый во многих салатах и закусках. Здесь мы рассказывали, как сделать его своими силами.
Но майонез обычно содержит в составе консерванты и жир. Поэтому логично, что многие задумываются о том, чтобы заменить его в блюдах. Об одном из таких способов рассказывает Ukr.Media. Это соус на основе сметаны, "майонезным" его делают два ингредиента.
Ингредиенты:
Сметана — 200 г
Вареное яйцо — 1 шт
Горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Берем желток сваренного вкрутую яйца. Белок не нужен – его можно пустить в другие блюда. Желток тщательно крошим, чтобы из него получился "порошок".
- Ложку не очень острой пастообразной горчицы вмешиваем вместе с желтком в сметану. Все смешиваем в отдельной емкости. Можно пробить блендером – так будет проще добиться однородной структуры. Сбивая, следует ориентироваться на консистенцию готового майонеза.
В отличие от майонеза, полученный соус будет более натуральным и нежным. Его можно использовать во всех блюдах, например, в салате с крабовыми палочками.