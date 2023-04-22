Секретный ингредиент превратит сметану в полезный майонез: рецепт интересного соуса

Альтернатива популярному соусу

Майонез – вкусный, но не самый полезный соус, используемый во многих салатах и закусках. Здесь мы рассказывали, как сделать его своими силами.

Но майонез обычно содержит в составе консерванты и жир. Поэтому логично, что многие задумываются о том, чтобы заменить его в блюдах. Об одном из таких способов рассказывает Ukr.Media. Это соус на основе сметаны, "майонезным" его делают два ингредиента.

Ингредиенты:

Сметана — 200 г

Вареное яйцо — 1 шт

Горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Берем желток сваренного вкрутую яйца. Белок не нужен – его можно пустить в другие блюда. Желток тщательно крошим, чтобы из него получился "порошок". Ложку не очень острой пастообразной горчицы вмешиваем вместе с желтком в сметану. Все смешиваем в отдельной емкости. Можно пробить блендером – так будет проще добиться однородной структуры. Сбивая, следует ориентироваться на консистенцию готового майонеза.

В отличие от майонеза, полученный соус будет более натуральным и нежным. Его можно использовать во всех блюдах, например, в салате с крабовыми палочками.