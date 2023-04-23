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Как приготовить шашлык в банке: попробуйте - и вы больше не захотите другого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый шашлык по необычному рецепту
Любимый шашлык по необычному рецепту. Фото 4lady.in.ua

Оригинальное приготовление обычного шашлыка

Шашлык становится популярнее в весеннее и летнее время, когда есть лучшие условия для выезда на природу. Но это не значит, что вкуснейшее блюдо из мяса нельзя приготовить и в домашних условиях.

Приготовленное по рецепту 4lady.in.ua блюдо получится диетическим и подойдет абсолютно всем. Главное в приготовлении такого шашлыка — промариновать мясо не менее 2-х часов, добавлять только свежие ароматные специи и использовать только целые банки. Также важно ставить мясо в стеклянной таре только в холодный духовой шкаф и уже затем включать нагрев.

Как приготовить шашлык в банке

Ингредиенты:

  • куриная мякоть – 500 гр.
  • соус соевый – 35 мл
  • веточка розмарина – 2 шт.
  • паприка, прованские травы, сушеные помидоры, горчица – по 1 ч. л.
  • молотый перец, соль – по ½ ч. л.

Способ приготовления:

  1. Очистите мясо, промойте и порежьте на небольшие кусочки.
  2. Нарезку посолите и приправьте специями. Можно добавить соевый соус по вашему вкусу.
  3. Добавьте веточку свежего или сушеного розмарина, накройте крышкой или пищевой пленкой и отправьте на пару часов в холодильник.
  4. Деревянные тонкие шампуры отправьте на 20-30 минут в прохладную кипяченую или фильтрованную воду, чтобы они затем не впитывали жидкость из мясной мякоти.
  5. Замаринованные кусочки мяса аккуратно по центру проткните шпажками, не слишком плотно сжимая друг друга.
  6. Опустите 3-4 таких шампура в литровую баночку и туда же добавьте розмариновые веточки. Сверху плотно закройте слоем фольги.
  7. Отправьте банку в холодную духовку, выставьте температуру 200-220 градусов и оставьте мясо на полчаса.
  8. Оставьте емкость еще на 25 минут в выключенной духовке, затем откройте дверцу и выпустите остатки горячего воздуха. После этого извлеките банку, снимите фольгу и достаньте шашлык. Блюдо готово, приятного аппетита.

Также отличная замена шашлыку — мясо в мультиварке. Только приготовьте сразу двойную порцию — съедят и не заметят!

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