Как приготовить шашлык в банке: попробуйте - и вы больше не захотите другого

Оригинальное приготовление обычного шашлыка

Шашлык становится популярнее в весеннее и летнее время, когда есть лучшие условия для выезда на природу. Но это не значит, что вкуснейшее блюдо из мяса нельзя приготовить и в домашних условиях.

Приготовленное по рецепту 4lady.in.ua блюдо получится диетическим и подойдет абсолютно всем. Главное в приготовлении такого шашлыка — промариновать мясо не менее 2-х часов, добавлять только свежие ароматные специи и использовать только целые банки. Также важно ставить мясо в стеклянной таре только в холодный духовой шкаф и уже затем включать нагрев.

Как приготовить шашлык в банке

Ингредиенты:

куриная мякоть – 500 гр.

соус соевый – 35 мл

веточка розмарина – 2 шт.

паприка, прованские травы, сушеные помидоры, горчица – по 1 ч. л.

молотый перец, соль – по ½ ч. л.

Способ приготовления:

Очистите мясо, промойте и порежьте на небольшие кусочки. Нарезку посолите и приправьте специями. Можно добавить соевый соус по вашему вкусу. Добавьте веточку свежего или сушеного розмарина, накройте крышкой или пищевой пленкой и отправьте на пару часов в холодильник. Деревянные тонкие шампуры отправьте на 20-30 минут в прохладную кипяченую или фильтрованную воду, чтобы они затем не впитывали жидкость из мясной мякоти. Замаринованные кусочки мяса аккуратно по центру проткните шпажками, не слишком плотно сжимая друг друга. Опустите 3-4 таких шампура в литровую баночку и туда же добавьте розмариновые веточки. Сверху плотно закройте слоем фольги. Отправьте банку в холодную духовку, выставьте температуру 200-220 градусов и оставьте мясо на полчаса. Оставьте емкость еще на 25 минут в выключенной духовке, затем откройте дверцу и выпустите остатки горячего воздуха. После этого извлеките банку, снимите фольгу и достаньте шашлык. Блюдо готово, приятного аппетита.

Также отличная замена шашлыку — мясо в мультиварке. Только приготовьте сразу двойную порцию — съедят и не заметят!