Любимые пирожки бабушки: три ингредиента - и блюдо готово
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Попробовав раз, вы будете их кушать снова и снова
Помните неповторимый вкус бабушкиных пирожков? Сегодня точно такие же вы сможете приготовить дома.
Пирожки по рецепту "Бабушкиных рецептов" не нуждаются в каких-либо сложных ингредиентах. А приготовить их настолько легко, что с этим справится даже неопытная хозяйка.
Как приготовить пирожки с картофелем и сыром
Ингредиенты:
- крутой кипяток – 300 мл;
- сыр твердый – 100 г;
- соль – 1 ч. л.;
- отварной картофель – 2 шт.;
- мука – 500 г.
Способ приготовления:
- Кипяток посолить и добавить в него муку. Лопаткой необходимо замесить тесто. Как только вода станет теплой, можно вымешивать тесто руками. После тесто необходимо оставить под целлофановым пакетом на 10 минут.
- Разделить тесто на 10 одинаковых частей и сформовать из них шарики.
- Картофель размять в пюре. Сыр нужно натереть на огромную терку.
- Шарики необходимо раскатать в прямоугольные тонкие пласты. На часть пласта необходимо положить начинку из сыра и картофеля. Второй частью накрыть пюре и склеить края пальцами. По желанию лишнее тесто с краев пирожков можно убрать ножом.
- В сковороде следует разогреть масло и выложить в него пирожки. Обжарить на сильном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
"Телеграф" ранее делился рецепт быстрых пирожков с мясом. Попробовав раз, близкие будут просить их постоянно.