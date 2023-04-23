Любимые пирожки бабушки: три ингредиента - и блюдо готово

Попробовав раз, вы будете их кушать снова и снова

Помните неповторимый вкус бабушкиных пирожков? Сегодня точно такие же вы сможете приготовить дома.

Пирожки по рецепту "Бабушкиных рецептов" не нуждаются в каких-либо сложных ингредиентах. А приготовить их настолько легко, что с этим справится даже неопытная хозяйка.

Как приготовить пирожки с картофелем и сыром

Ингредиенты:

крутой кипяток – 300 мл;

сыр твердый – 100 г;

соль – 1 ч. л.;

отварной картофель – 2 шт.;

мука – 500 г.

Способ приготовления:

Кипяток посолить и добавить в него муку. Лопаткой необходимо замесить тесто. Как только вода станет теплой, можно вымешивать тесто руками. После тесто необходимо оставить под целлофановым пакетом на 10 минут. Разделить тесто на 10 одинаковых частей и сформовать из них шарики. Картофель размять в пюре. Сыр нужно натереть на огромную терку. Шарики необходимо раскатать в прямоугольные тонкие пласты. На часть пласта необходимо положить начинку из сыра и картофеля. Второй частью накрыть пюре и склеить края пальцами. По желанию лишнее тесто с краев пирожков можно убрать ножом. В сковороде следует разогреть масло и выложить в него пирожки. Обжарить на сильном огне с обеих сторон до золотистого цвета.

"Телеграф" ранее делился рецепт быстрых пирожков с мясом. Попробовав раз, близкие будут просить их постоянно.