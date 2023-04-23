В сто раз вкуснее и дешевле магазинного: рецепт торта всего из трех ингредиентов

Такой десерт можно приготовить даже когда гости уже на подходе

Сладкое любят все, но далеко не каждая хозяйка готова часами возиться на кухне ради замысловатого торта или изысканных пирожных. Лучшим вариантом в таком случае станут траты без выпечки, приготовление которых забирает в разы меньше времени и сил.

Именно такой торт мы с вами и приготовим. По рецепту "Главреда" тесто для такого восхитительного десерта готовить не нужно — вместо него мы будем использовать печенье. Торт получается вкусным и красивым и бюджетным. Он точно станет идеальным вариантом к приходу гостей.

Как приготовить торт из печенья со сгущенкой и сметаной

Ингредиенты:

печенье (песочное) — 400 гр;

сметана 20% — 600 гр;

сгущенка вареная — 300 гр.

Способ приготовления:

Сметану и сгущенку взбиваем блендером или миксером до однородного состояния. Крем должен получиться нежно коричневого цвета. Форму для печения немного смазать кремом, выложить слой печенья, обильно смазать кремом. Далее повторяем слой печенья и крем. Верхний слой обильно поливаем кремом. Торт можно украсить орешками или присыпкой по желанию. Десерт необходимо поставить в холодильник для пропитки.

Кстати, любимый "Наполеон" тоже можно приготовить без выпечки. За 20 минут у вас получится отличный десерт.