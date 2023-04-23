Десять минут - и блюдо готово: рецепт потрясающего салата из шпрот и свеклы

Потрясающее блюдо за минимум времени

Если любите классическую селедку под шубой, но не хотите ее готовить, можно попробовать похожее по составу блюдо. Мы сегодня предлагаем блюдо, которое по вкусу ничуть не хуже, но готовится гораздо проще.

Овощи для салата можно запечь в духовке, отварить, приготовить на пару или в микроволновой печи. Затем останется лишь измельчить все ингредиенты с помощью терки и сформировать салат, смазывая каждый слой ингредиентов майонезом. Гостям такое блюдо по совету "Рецептов салатов" обязательно понравится.

Как приготовить салат из шпрот и свеклы

Ингредиенты:

консервированные шпроты — 240 г;

свекла — 470 г;

морковь — 250 г;

картофель — 30 г;

лук репчатый — 100 г;

яйцо куриное — 5 шт.;

майонез — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель помойте, очистите от кожуры, отварите до готовности в подсоленной воде и натрите на крупной терке. Выложите в посуду половину тертого картофеля, сверху нанесите майонез. Репчатый лук очистите от шелухи, мелко нарежьте, равномерно распределите поверх тертого картофеля. Откройте банку со шпротами. Слейте масло, разомните консервы вилкой, нанесите поверх репчатого лука, смажьте майонезом. Морковь отварите до готовности, очистите от кожуры, измельчите на крупной терке, нанесите на лук, посолите, смажьте майонезом. Сверху нанесите вареный картофель, смажьте майонезом. Куриные яйца сварите вкрутую, очистите, натрите на крупной терке, выложите в салатник. Посолите, поперчите, смажьте майонезом. Свеклу отварите до готовности, измельчите на крупной терке. Выложите сверху на яйца, смажьте майонезом. Накройте блюдо крышкой или пищевой пленкой и отправьте салат в холодильник минимум на 1 час, чтобы он пропитался и настоялся. Готовый салат подавайте в охлажденном виде, украсив зеленью.

Свеклу на салат можно сварить всего за 15 минут. С помощью небольшой хитрости вам не придется долго стоять на кухне.