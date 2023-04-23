Закуска, которую сметут со стола: аппетитные рулетики с беконом из двух ингредиентов
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Минимум продуктов, максимум вкуса
Если вы уже пробовали беконовые рулетики с куриной печенью, обязательно приготовьте подобную закуску из филе. Куриное мясо пропитывается ароматом бекона и получается невероятно вкусным и сочным.
Простой и очень быстрый рецепт оценят как домашние, так и гости. Потребуется минимальный набор продуктов – два ингредиента и специи.
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 — 2 шт
- бекон – 200 г
- соль, перец — по вкусу
- паприка — по желанию
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем очень тонкими пластинами, шириной чуть больше нескольких миллиметров. Бекон раскладываем на разделочной доске по несколько штук, чтобы кусочки накладывались друг на друга.
- На полоски бекона выкладываем порезанное филе по вкусу солим и перчим. По желанию можно добавить паприку.
- Заворачиваем плотные рулетики. Если туго завернуть, то шпажки не понадобятся. Выкладываем рулетики на противень на слой пергамента и отправляем все в духовку, разогретую до 180 градусов. Время приготовления – 30-35 минут.
Такие рулетики станут отличным дополнением к ужину или закуской на праздничном столе. Если готовитесь к приему гостей, обратите внимание на рецепт слоеного салата "Ночь".