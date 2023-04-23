Закуска, которую сметут со стола: аппетитные рулетики с беконом из двух ингредиентов

Минимум продуктов, максимум вкуса

Если вы уже пробовали беконовые рулетики с куриной печенью, обязательно приготовьте подобную закуску из филе. Куриное мясо пропитывается ароматом бекона и получается невероятно вкусным и сочным.

Простой и очень быстрый рецепт оценят как домашние, так и гости. Потребуется минимальный набор продуктов – два ингредиента и специи.

Ингредиенты:

куриное филе — 1 — 2 шт

бекон – 200 г

соль, перец — по вкусу

паприка — по желанию

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем очень тонкими пластинами, шириной чуть больше нескольких миллиметров. Бекон раскладываем на разделочной доске по несколько штук, чтобы кусочки накладывались друг на друга. На полоски бекона выкладываем порезанное филе по вкусу солим и перчим. По желанию можно добавить паприку. Заворачиваем плотные рулетики. Если туго завернуть, то шпажки не понадобятся. Выкладываем рулетики на противень на слой пергамента и отправляем все в духовку, разогретую до 180 градусов. Время приготовления – 30-35 минут.

Такие рулетики станут отличным дополнением к ужину или закуской на праздничном столе. Если готовитесь к приему гостей, обратите внимание на рецепт слоеного салата "Ночь".