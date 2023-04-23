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Перекус за 5 минут без заморочек: дешевый рецепт бутербродов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
От такой вкусности все будут в восторге
От такой вкусности все будут в восторге. Фото 24 канал

Любимый перекус и детей, и взрослых

Бутерброды с интересной начинкой – палочка-выручалочка, когда нужно быстро и сытно перекусить. Если вы уже пробовали вкусную еврейскую намазку, то приготовьте интересные горячие бутерброды.

Это вкусные и чуть-чуть пикантные горячие бутерброды. Pixelinform поделились рецептом волшебного по вкусу перекуса.

Ингредиенты:

  • батон;
  • 100 г творога;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 яйцо;
  • 100 г вареной колбасы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • нарубленная зелень по вашему вкусу;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Творог перетираем через сито и смешиваем с яйцом и натертым на терке сыром. Добавляем соль и черный молотый перец, щепотку карри, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень.
  2. Вареную колбасу также натираем и тщательно перемешиваем с остальными ингредиентами. Получившейся массой мажем ломтики батона, после чего на 7 минут ставим их в разогретую до 200 градусов духовку.

Это способ приготовления ароматных бутербродов с самой вкусной начинкой. Заварите к ним имбирный чай — и это будет лучший завтрак.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Сниданок #намазка