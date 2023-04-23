Перекус за 5 минут без заморочек: дешевый рецепт бутербродов

Любимый перекус и детей, и взрослых

Бутерброды с интересной начинкой – палочка-выручалочка, когда нужно быстро и сытно перекусить. Если вы уже пробовали вкусную еврейскую намазку, то приготовьте интересные горячие бутерброды.

Это вкусные и чуть-чуть пикантные горячие бутерброды. Pixelinform поделились рецептом волшебного по вкусу перекуса.

Ингредиенты:

батон;

100 г творога;

100 г твердого сыра;

1 яйцо;

100 г вареной колбасы;

2 зубчика чеснока;

нарубленная зелень по вашему вкусу;

специи по вкусу.

Способ приготовления:

Творог перетираем через сито и смешиваем с яйцом и натертым на терке сыром. Добавляем соль и черный молотый перец, щепотку карри, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень. Вареную колбасу также натираем и тщательно перемешиваем с остальными ингредиентами. Получившейся массой мажем ломтики батона, после чего на 7 минут ставим их в разогретую до 200 градусов духовку.

Это способ приготовления ароматных бутербродов с самой вкусной начинкой. Заварите к ним имбирный чай — и это будет лучший завтрак.