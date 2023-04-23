Перекус за 5 минут без заморочек: дешевый рецепт бутербродов
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Любимый перекус и детей, и взрослых
Бутерброды с интересной начинкой – палочка-выручалочка, когда нужно быстро и сытно перекусить. Если вы уже пробовали вкусную еврейскую намазку, то приготовьте интересные горячие бутерброды.
Это вкусные и чуть-чуть пикантные горячие бутерброды. Pixelinform поделились рецептом волшебного по вкусу перекуса.
Ингредиенты:
- батон;
- 100 г творога;
- 100 г твердого сыра;
- 1 яйцо;
- 100 г вареной колбасы;
- 2 зубчика чеснока;
- нарубленная зелень по вашему вкусу;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Творог перетираем через сито и смешиваем с яйцом и натертым на терке сыром. Добавляем соль и черный молотый перец, щепотку карри, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень.
- Вареную колбасу также натираем и тщательно перемешиваем с остальными ингредиентами. Получившейся массой мажем ломтики батона, после чего на 7 минут ставим их в разогретую до 200 градусов духовку.
Это способ приготовления ароматных бутербродов с самой вкусной начинкой. Заварите к ним имбирный чай — и это будет лучший завтрак.