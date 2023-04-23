Как у Брэдбери: удивите друзей приготовленным в домашних условиях вином из одуванчиков
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Можно приготовить его дома и наслаждаться долгими зимними вечерами
Если вы любите удивлять друзей и преподносить сюрпризы гостям, то следующий рецепт – для вас. Если вы уже готовили варенье из одуванчиков, попробуйте приготовить вино, как в одноименной книге Брэдбери. Писатель описывает процесс приготовления и называет напиток "закупоренным солнцем".
А еще это вино обладает целебными свойствами. Как приготовить необычный, вкусный и полезный напиток рассказали на recept.ua.
Ингредиенты:
- Винные дрожжи — 1 ч.л
- Апельсин – 1 шт.
- Лимон – 2 шт.
- Вода – 4.5 л.
- Сахар – 1.5 л.
- Одуванчик — 1 кг.
Способ приготовления:
- Прежде всего, нужно правильно подойти к сбору и обработке сырья, то есть цветкам одуванчика. Их собирают обязательно в тёплую и солнечную погоду, к тому же в первой половине дня. Цветы должны расти вдали от дороги. Почти во всех рецептах вина из одуванчиков присутствуют различные добавки, которые оказывают значительное влияние на вкус напитка, да и на процесс брожения тоже. Ведь цветок – это все-таки не ягода и не фрукт, поэтому нуждается в вспомогательных ингредиентах.
- Цветы заворачиваем в отрез марлевой ткани, туда же трем лимонную и апельсиновую цедру, завязываем в отдельный сверток. Кладем пакет с цветами одуванчика в кастрюлю, в которой уже есть 4,5 литра воды и варим около 30 минут. Пакет с цветами вынимаем и отцеживаем через густое сито в другой сосуд.
- В процеженный отвар добавляем сахар, а также сок лимонов и апельсинов вместе с мякотью. Когда жидкость остынет и станет теплой, добавляем чайную ложку винных дрожжей и питательное дрожжевое вещество.
- После этого переливаем напиток в пластиковое ведро, плотно накрываем крышкой и оставляем на 2 дня. Через 2 дня наливаем вино в винный баллон с колбой для брожения и оставляем на месяц. Через месяц вино из одуванчиков можно разливать в бутылки, в которых оно должно созревать еще несколько месяцев.
Такое вино обладает тонким ароматом с травянистыми нотками. А еще его, как и душистый глинтвейн, очень вкусно пить холодными зимними вечерами.