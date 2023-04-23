Как у Брэдбери: удивите друзей приготовленным в домашних условиях вином из одуванчиков

Можно приготовить его дома и наслаждаться долгими зимними вечерами

Если вы любите удивлять друзей и преподносить сюрпризы гостям, то следующий рецепт – для вас. Если вы уже готовили варенье из одуванчиков, попробуйте приготовить вино, как в одноименной книге Брэдбери. Писатель описывает процесс приготовления и называет напиток "закупоренным солнцем".

А еще это вино обладает целебными свойствами. Как приготовить необычный, вкусный и полезный напиток рассказали на recept.ua.

Ингредиенты:

Винные дрожжи — 1 ч.л

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 2 шт.

Вода – 4.5 л.

Сахар – 1.5 л.

Одуванчик — 1 кг.

Способ приготовления:

Прежде всего, нужно правильно подойти к сбору и обработке сырья, то есть цветкам одуванчика. Их собирают обязательно в тёплую и солнечную погоду, к тому же в первой половине дня. Цветы должны расти вдали от дороги. Почти во всех рецептах вина из одуванчиков присутствуют различные добавки, которые оказывают значительное влияние на вкус напитка, да и на процесс брожения тоже. Ведь цветок – это все-таки не ягода и не фрукт, поэтому нуждается в вспомогательных ингредиентах. Цветы заворачиваем в отрез марлевой ткани, туда же трем лимонную и апельсиновую цедру, завязываем в отдельный сверток. Кладем пакет с цветами одуванчика в кастрюлю, в которой уже есть 4,5 литра воды и варим около 30 минут. Пакет с цветами вынимаем и отцеживаем через густое сито в другой сосуд. В процеженный отвар добавляем сахар, а также сок лимонов и апельсинов вместе с мякотью. Когда жидкость остынет и станет теплой, добавляем чайную ложку винных дрожжей и питательное дрожжевое вещество. После этого переливаем напиток в пластиковое ведро, плотно накрываем крышкой и оставляем на 2 дня. Через 2 дня наливаем вино в винный баллон с колбой для брожения и оставляем на месяц. Через месяц вино из одуванчиков можно разливать в бутылки, в которых оно должно созревать еще несколько месяцев.

Такое вино обладает тонким ароматом с травянистыми нотками. А еще его, как и душистый глинтвейн, очень вкусно пить холодными зимними вечерами.