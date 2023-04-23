Куриное филе в шашлыке больше никогда не будет сухим

Даже при правильном способе приготовления куриная грудка часто получается слишком сухой. Рассказываем о рецепте, который поможет смягчить мясо перед запеканием с овощами, жаркой или приготовлением на мангале.

Pixelinform делится очень обычным и доступным рецептом, который дозволит смягчить мясо. Для маринада следует соединить вместе пряности.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 700 г

Кефир — 2 стакана

Чеснок – 5 зубчиков

Сок лимона

Соль

Черный перец

Зира

Куркума

Способ приготовления:

Соединяем пряности. Для этого ножом порубим чеснок, смешаем его с солью, черным перцем, зрением и куркумой. Этой смесью натираем куриное филе. Количество специй можно регулировать по своему вкусу. После отправляем куриные грудки в отдельный сосуд и заливаем двумя стаканами кефира. При желании можно отправить туда еще пару ложек сока лимона. В маринаде курицу оставляем минимум в час. После этого можно приступать непосредственно к приготовлению.

Как бы вы ее после этого ни готовили, мясо точно не останется в пересохшим. Обязательно попробуйте курицу с сырным соусом.