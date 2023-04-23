Даже шашлык из грудки будет нежным и сочным: идеальный маринад для филе, что "хакнет" курицу
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Куриное филе в шашлыке больше никогда не будет сухим
Даже при правильном способе приготовления куриная грудка часто получается слишком сухой. Рассказываем о рецепте, который поможет смягчить мясо перед запеканием с овощами, жаркой или приготовлением на мангале.
Pixelinform делится очень обычным и доступным рецептом, который дозволит смягчить мясо. Для маринада следует соединить вместе пряности.
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 700 г
- Кефир — 2 стакана
- Чеснок – 5 зубчиков
- Сок лимона
- Соль
- Черный перец
- Зира
- Куркума
Способ приготовления:
- Соединяем пряности. Для этого ножом порубим чеснок, смешаем его с солью, черным перцем, зрением и куркумой. Этой смесью натираем куриное филе. Количество специй можно регулировать по своему вкусу.
- После отправляем куриные грудки в отдельный сосуд и заливаем двумя стаканами кефира. При желании можно отправить туда еще пару ложек сока лимона.
- В маринаде курицу оставляем минимум в час. После этого можно приступать непосредственно к приготовлению.
Как бы вы ее после этого ни готовили, мясо точно не останется в пересохшим. Обязательно попробуйте курицу с сырным соусом.