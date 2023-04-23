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Даже шашлык из грудки будет нежным и сочным: идеальный маринад для филе, что "хакнет" курицу

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Секрет ароматного и сочного шашлыка
Секрет ароматного и сочного шашлыка. Фото kaif221.com

Куриное филе в шашлыке больше никогда не будет сухим

Даже при правильном способе приготовления куриная грудка часто получается слишком сухой. Рассказываем о рецепте, который поможет смягчить мясо перед запеканием с овощами, жаркой или приготовлением на мангале.

Pixelinform делится очень обычным и доступным рецептом, который дозволит смягчить мясо. Для маринада следует соединить вместе пряности.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 700 г
  • Кефир — 2 стакана
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Сок лимона
  • Соль
  • Черный перец
  • Зира
  • Куркума

Способ приготовления:

  1. Соединяем пряности. Для этого ножом порубим чеснок, смешаем его с солью, черным перцем, зрением и куркумой. Этой смесью натираем куриное филе. Количество специй можно регулировать по своему вкусу.
  2. После отправляем куриные грудки в отдельный сосуд и заливаем двумя стаканами кефира. При желании можно отправить туда еще пару ложек сока лимона.
  3. В маринаде курицу оставляем минимум в час. После этого можно приступать непосредственно к приготовлению.

Как бы вы ее после этого ни готовили, мясо точно не останется в пересохшим. Обязательно попробуйте курицу с сырным соусом.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Шашлык #Шашлик