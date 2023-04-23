Для фанатов чеснока: эта пикантная заготовка должна быть у вас в холодильнике

Это отличная заготовка к множеству блюд

Чесночное масло – отличный ингредиент для множества блюд. Вы будете в восторге, если вам нравится вкус чеснока в еде. Его аромат покоряет сразу, а вкус дополняет любой рецепт, например, котлеты по-киевски.

Если вы любите готовить с травами и вкусами, то этот рецепт для вас. Им поделились на портале novograd.city.

Ингредиенты:

упаковка масла;

столовая ложка давленного чеснока;

прованские или другие травы (количество регулируем по своим предпочтениям);

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Масло достаем из холодильника заранее, оно должно быть мягким. Тщательно перемешиваем масло с чесноком. Добавляем прованские травки и еще раз отлично перемешиваем. В процессе солим и перчим по вкусу. По желанию на этом этапе можно добавить другие излюбленные специи. Масло следует перемешивать, пока все ингредиенты хорошо не сочетаются.

Чесночное масло ставим в холодильник до полного застывания. Затем его можно добавлять вместо обычного сливочного масла в блюда, например в картофельное пюре или просто использовать для бутербродов.