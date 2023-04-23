Для фанатов чеснока: эта пикантная заготовка должна быть у вас в холодильнике
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Это отличная заготовка к множеству блюд
Чесночное масло – отличный ингредиент для множества блюд. Вы будете в восторге, если вам нравится вкус чеснока в еде. Его аромат покоряет сразу, а вкус дополняет любой рецепт, например, котлеты по-киевски.
Если вы любите готовить с травами и вкусами, то этот рецепт для вас. Им поделились на портале novograd.city.
Ингредиенты:
- упаковка масла;
- столовая ложка давленного чеснока;
- прованские или другие травы (количество регулируем по своим предпочтениям);
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Масло достаем из холодильника заранее, оно должно быть мягким. Тщательно перемешиваем масло с чесноком.
- Добавляем прованские травки и еще раз отлично перемешиваем. В процессе солим и перчим по вкусу. По желанию на этом этапе можно добавить другие излюбленные специи. Масло следует перемешивать, пока все ингредиенты хорошо не сочетаются.
Чесночное масло ставим в холодильник до полного застывания. Затем его можно добавлять вместо обычного сливочного масла в блюда, например в картофельное пюре или просто использовать для бутербродов.