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Для фанатов чеснока: эта пикантная заготовка должна быть у вас в холодильнике

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Баночка с такой заготовкой станет частой гостьей в вашем холодильнике
Баночка с такой заготовкой станет частой гостьей в вашем холодильнике. Фото 24 канал

Это отличная заготовка к множеству блюд

Чесночное масло – отличный ингредиент для множества блюд. Вы будете в восторге, если вам нравится вкус чеснока в еде. Его аромат покоряет сразу, а вкус дополняет любой рецепт, например, котлеты по-киевски.

Если вы любите готовить с травами и вкусами, то этот рецепт для вас. Им поделились на портале novograd.city.

Ингредиенты:

  • упаковка масла;
  • столовая ложка давленного чеснока;
  • прованские или другие травы (количество регулируем по своим предпочтениям);
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Масло достаем из холодильника заранее, оно должно быть мягким. Тщательно перемешиваем масло с чесноком.
  2. Добавляем прованские травки и еще раз отлично перемешиваем. В процессе солим и перчим по вкусу. По желанию на этом этапе можно добавить другие излюбленные специи. Масло следует перемешивать, пока все ингредиенты хорошо не сочетаются.

Чесночное масло ставим в холодильник до полного застывания. Затем его можно добавлять вместо обычного сливочного масла в блюда, например в картофельное пюре или просто использовать для бутербродов.

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#Рецепт #Чеснок #Сливочное масло