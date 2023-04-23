Проще не бывает: рецепт потрясающих чесночных гренок к супу

Пару взмахов руки — и блюдо готово

В простом и понятном варианте, гренки с чесноком – это всего лишь обжаренный хлеб, натертый чесноком. Все, что прилагается к нему потом, исключительно ваше желание и фантазия.

В этом рецепте гренки приготовлены довольно необычным методом. Shuba предлагает для более мягкого, сладкого и ненавязчивого привкуса запечь целые головки чеснока в духовке, а уже потом повторить классический рецепт.

Как приготовить чесночные гренки к супу

Ингредиенты на 4 порции:

французский багет — 1 шт.;

чеснок, головка — 4 шт.;

масло сливочное — 120 г;

петрушка — 8 г;

оливковое масло — 25 мл;

перец чили, хлопья — 3 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Срежьте с каждой головки чеснока верхушку, сбрызните оливковым маслом и приправьте солью. Заверните головки в фольгу, положите на противень и запекайте в духовке при температуре 200 ºC примерно один час. Помойте и мелко нарежьте петрушку. Положите в миску размягченное масло, петрушку и хлопья чили. Когда чеснок испечется и остынет, выдавите мякоть в масло. Заправьте солью и перемешайте в однородную пасту. Нарежьте багет на ломтики. Смажьте их с обеих сторон чесночной массой. Запекайте гренки при температуре 200 ºC 8-10 минут, пока хлеб не станет золотистым. Наслаждайтесь отличным вкусом!

Подавать можно с любимым супом или борщом. Приятного аппетита.