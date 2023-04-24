Диетологи рекомендуют: самый полезный завтрак на скорую руку

Лучший завтрак, который можно есть хоть каждый день

Диетологи утверждают, что лучшие завтраки – это крупы, такие как правильно сваренная гречка, с вареным или печеным мясом. Но самое полезное блюдо, которое запустит организм и обеспечит продуктивный день – омлет. Особенно если добавить в него овощи.

Вместе с Ukr.Media рассказываем о вкусном и несложном рецепте омлета с начинкой. Он быстро готовится на сковороде.

Ингредиенты:

3 яйца

1 помидора

70 граммов сметаны

20 миллилитров молока

5 граммов сливочного масла

щепотка соли

40 грамм тертого сыра

10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка)

Способ приготовления:

В глубокую миску разбиваем подготовленные яйца, добавляем молоко. Смесь слегка взбиваем венчиком. Сковороду разогреваем, выкладываем подготовленное сливочное масло. Выливаем на горячую сковороду омлет, убавляем огонь до минимума и накрываем крышкой. Теперь есть три минуты на подготовку начинки. В глубокую миску высыпаем натертый сыр и зелень. Нарезаем помидоры кубиками. Все заправляем сметаной и тщательно перемешиваем. Пропеченный с одной стороны омлет переворачиваем и выкладываем на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накрываем начинку и сразу накрываем крышкой. Продолжаем готовить на маленьком огне, пока сыр в начинке не расплавится.

Такой омлет подается горячим. Сварите к нему кофе в джезве – мы рассказывали, как его правильно готовить.