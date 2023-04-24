Диетологи рекомендуют: самый полезный завтрак на скорую руку
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Лучший завтрак, который можно есть хоть каждый день
Диетологи утверждают, что лучшие завтраки – это крупы, такие как правильно сваренная гречка, с вареным или печеным мясом. Но самое полезное блюдо, которое запустит организм и обеспечит продуктивный день – омлет. Особенно если добавить в него овощи.
Вместе с Ukr.Media рассказываем о вкусном и несложном рецепте омлета с начинкой. Он быстро готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 помидора
- 70 граммов сметаны
- 20 миллилитров молока
- 5 граммов сливочного масла
- щепотка соли
- 40 грамм тертого сыра
- 10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка)
Способ приготовления:
- В глубокую миску разбиваем подготовленные яйца, добавляем молоко. Смесь слегка взбиваем венчиком.
- Сковороду разогреваем, выкладываем подготовленное сливочное масло. Выливаем на горячую сковороду омлет, убавляем огонь до минимума и накрываем крышкой. Теперь есть три минуты на подготовку начинки.
- В глубокую миску высыпаем натертый сыр и зелень. Нарезаем помидоры кубиками. Все заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.
- Пропеченный с одной стороны омлет переворачиваем и выкладываем на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накрываем начинку и сразу накрываем крышкой.
- Продолжаем готовить на маленьком огне, пока сыр в начинке не расплавится.
Такой омлет подается горячим. Сварите к нему кофе в джезве – мы рассказывали, как его правильно готовить.