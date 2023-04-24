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Диетологи рекомендуют: самый полезный завтрак на скорую руку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Омлет по этому рецепту – идеальный завтрак
Омлет по этому рецепту – идеальный завтрак. Фото delo-vcusa.ru

Лучший завтрак, который можно есть хоть каждый день

Диетологи утверждают, что лучшие завтраки – это крупы, такие как правильно сваренная гречка, с вареным или печеным мясом. Но самое полезное блюдо, которое запустит организм и обеспечит продуктивный день – омлет. Особенно если добавить в него овощи.

Вместе с Ukr.Media рассказываем о вкусном и несложном рецепте омлета с начинкой. Он быстро готовится на сковороде.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 помидора
  • 70 граммов сметаны
  • 20 миллилитров молока
  • 5 граммов сливочного масла
  • щепотка соли
  • 40 грамм тертого сыра
  • 10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка)

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбиваем подготовленные яйца, добавляем молоко. Смесь слегка взбиваем венчиком.
  2. Сковороду разогреваем, выкладываем подготовленное сливочное масло. Выливаем на горячую сковороду омлет, убавляем огонь до минимума и накрываем крышкой. Теперь есть три минуты на подготовку начинки.
  3. В глубокую миску высыпаем натертый сыр и зелень. Нарезаем помидоры кубиками. Все заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.
  4. Пропеченный с одной стороны омлет переворачиваем и выкладываем на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накрываем начинку и сразу накрываем крышкой.
  5. Продолжаем готовить на маленьком огне, пока сыр в начинке не расплавится.

Такой омлет подается горячим. Сварите к нему кофе в джезве – мы рассказывали, как его правильно готовить.

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#Рецепт #Омлет #Сниданок