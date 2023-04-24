Такую "Шубу" в лаваше вы еще не пробовали: рецепт необычной закуски

Удивите близких необычной закуской из того, что есть под рукой

Во вкусный лаваш можно завернуть все что угодно: от сливочного сыра с зеленью до шоколадно-бананового пюре. На самом деле, трудно найти блюдо, которое нельзя было бы приготовить с этим тонким армянским хлебом.

Но сегодня у нас кое-что особенно вкусное — рулет из лаваша с селедкой. Его компоненты напоминают известный салат "Шуба", но в интересной подаче. Этот рулет из лаваша с селедкой по рецепту Shuba полюбит вся семья.

Как приготовить рулет из лаваша с селедкой

Ингредиенты на 4 порции:

тонкий лаваш — 2 шт.;

свекла — 2 шт.;

морковь — 3 шт.;

яйца — 4 шт.;

селедка, филе — 1 шт.;

майонез — 200 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь помойте и сварите до готовности (30–40 минут). Охладите, очистите и натрите на среднюю терку. Яйца сварите в течение 10 минут. Охладите, очистите и натрите на мелкую терку. Филе сельди нарежьте небольшими кубиками. Один лист лаваша смажьте половиной майонеза, выложите ровным слоем тертую свеклу, сверху разложите кубики сельди. Смажьте майонезом. Накройте вторым листом лаваша, смажьте майонезом. Распределите по нему ровным слоем тертую морковь и яйца. Посолите и поперчите. Смажьте майонезом и заверните изделие в плотный рулет.

Кстати, армянский лаваш для такого рулета можно приготовить самому. Три ингредиента, немного времени — и вкуснейший хлеб готов.