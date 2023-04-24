Такую "Шубу" в лаваше вы еще не пробовали: рецепт необычной закуски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Удивите близких необычной закуской из того, что есть под рукой
Во вкусный лаваш можно завернуть все что угодно: от сливочного сыра с зеленью до шоколадно-бананового пюре. На самом деле, трудно найти блюдо, которое нельзя было бы приготовить с этим тонким армянским хлебом.
Но сегодня у нас кое-что особенно вкусное — рулет из лаваша с селедкой. Его компоненты напоминают известный салат "Шуба", но в интересной подаче. Этот рулет из лаваша с селедкой по рецепту Shuba полюбит вся семья.
Как приготовить рулет из лаваша с селедкой
Ингредиенты на 4 порции:
- тонкий лаваш — 2 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- селедка, филе — 1 шт.;
- майонез — 200 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь помойте и сварите до готовности (30–40 минут). Охладите, очистите и натрите на среднюю терку.
- Яйца сварите в течение 10 минут. Охладите, очистите и натрите на мелкую терку. Филе сельди нарежьте небольшими кубиками.
- Один лист лаваша смажьте половиной майонеза, выложите ровным слоем тертую свеклу, сверху разложите кубики сельди. Смажьте майонезом.
- Накройте вторым листом лаваша, смажьте майонезом. Распределите по нему ровным слоем тертую морковь и яйца. Посолите и поперчите. Смажьте майонезом и заверните изделие в плотный рулет.
Кстати, армянский лаваш для такого рулета можно приготовить самому. Три ингредиента, немного времени — и вкуснейший хлеб готов.